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Экс-чиновник из Жовквы отсудил у государства более 700 тыс. грн

22 ноября 2024 14:07
Виктория Козырь - редактор
Взяточничество на Львовщине — экс-чиновник из Жовквы отсудил у государства более 700 тыс. грн
Центральная площадь в Жовкве. Иллюстративное фото: Tochka.net
Виктория Козырь - редактор

Бывший заместитель мэра Жолквы Роман Щур, подозреваемый во взяточничестве, отсудил у государства более 700 тысяч гривен за незаконные действия правоохранители. Он судился около семи лет.

Об этом говорится в приговоре суда.

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Детали дела

В материалах дела говорится, что Щура подозревали во взяточничестве и поэтому он судился в течение семи лет. Так, впервые дело против него началось в ноябре 2013 года. Правоохранители выяснили, что в декабре того же года после вымогательства он получил взятку от частного предпринимателя.

Уже в августе 2018 года Жовковский райсуд признал экс-чиновника невиновным, объясняя это тем, что недостаточно доказательств и нельзя доказать вину. Уже в апреле 2021 это решение подтвердил Львовский апелляционный суд, а еще позже, в октябре 2021, на сторону Романа Щура стал и Верховный Суд.

В то же время сам экс-чиновник заявил, что на протяжении семи лет и пяти месяцев отбывал под следствием и "испытал значительные психические и душевные страдания, ведь постоянно волновался за свое будущее, не мог спокойно работать, отдыхать, спать, стал очень напряженным, поскольку все время думал о незаконном привлечении его к уголовной ответственности". Кроме того, уголовное производство причинило вред его репутации, ведь в течение многих лет его знакомые считали, что он совершил преступление.

Поэтому он требует, что ему должна быть выплачена компенсация в размере 1 млн 500 тыс. грн, поскольку именно эта сумма будет соразмерна тем психическим и душевным страданиям, которые ему были причинены неправомерными действиями органов досудебного расследования и прокуратуры.

Что решил суд

Приняв во внимание все детали дела, Галицкий райсуд принял сторону Романа Щура и удовлетворил его иск в Главное управление Национальной полиции во Львовской области, Львовскую областную прокуратуру и Государственную казначейскую службу Украины о возмещении ущерба причиненного незаконными действиями.

Так, из государственного бюджета ему возместят 730 тыс. грн моральной компенсации и 45 тыс. грн компенсации за расходы на юридические услуги.

Напомним, недавно мы писали, что на Львовщине работница ТЦК взяла взятку. Суд назначил ей тюремный срок.

Кроме того, во Львовской области мужчина пытался подкупить таможенника, однако его попытка провалилась.

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