Суд відмовив Львівобленерго у позові на борг проти міської ради

Електрик Львівобленерго. Фото: Суспільне

У Львові ПАТ "Львівобленерго" подав до суду на міську раду міста за борг у розмірі понад 495 тисяч гривень за електроенергію. У суді натомість вирішили, що міська рада не зобов'язана сплачувати заборгованість.

Про це йдеться у вироку Господарського суду Львівської області, передає YouControl.

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Згідно з матеріалами справи, "Львівобленерго" вимагало відшкодування 495 228,84 грн за недовраховану електроенергію, а також стягнення судового збору в розмірі 7 428,44 грн та 30 000 грн за правову допомогу.

У червні 2023 року енергетики виявили самовільне підключення електроустановок до мережі у нежитлових приміщеннях площею 66,3 м² на вул. Окуневського, 1 у Львові.

За результатами перевірки "Львівобленерго" розрахувало втрати за 12 місяців і зобов'язало ЛКП "Агенція ресурсів Львівської міської ради" відшкодувати збитки.

Приміщення на вул. Окуневського, 1 перебували на балансі ЛКП "Агенція ресурсів Львівської міської ради" з 2019 року після передачі їх від ЛКП "Варшавське-407". У лютому 2023 року ці приміщення передали на баланс ЛКП "Львівське міжміське бюро технічної інвентаризації".

Львівська міська рада не буде сплачувати борг за електроенергію

Львівська міська рада заперечила проти позову, вказавши, що "Львівобленерго" помилково визначило споживачем послуг ЛКП "Агенція ресурсів Львівської міської ради", оскільки на момент складання Акту про порушення балансоутримувачем було вже інше підприємство.

Орендар приміщення натомість також заявив, що не мав доступу до ввідно-розподільчого пристрою будівлі й, відповідно, не міг здійснити самовільне підключення.

Суд ухвалив рішення відмовити "Львівобленерго" у позові, обґрунтовуючи це тим, що на момент виявлення порушення балансоутримувачем нежитлових приміщень було ЛКП "Львівське міжміське бюро технічної інвентаризації", а не ЛКП "Агенція ресурсів Львівської міської ради".

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