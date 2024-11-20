Суд повернув у комунальну власність приміщення поблизу центру Львова

Панорама Львову. Фото: ЛМР

У Львові вісім років тому незаконно приватизували два приміщення на вулиці Богдана Хмельницького. Юристи Львівської мерії через суд повернули нерухомість у власність міста. Невдовзі тут відкриють центр рекрутингу однієї з військових бригад.

Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради у середу, 20 листопада.

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Деталі справи

Міськрада Львова звернулася до Господарського суду Львівської області про витребування з незаконного володіння ТзОВ "Б37" двох нежитлових приміщень площею 19,7 кв. м та площею 10,5 кв. м на вулиці Б. Хмельницького, 37.

"Це приміщення, на які незаконно зареєстрували право власності під час так званої "афери століття". Орієнтовна вартість приміщень тоді становила близько 800 тис. гривень", — йдеться в повідомленні.

Господарський суд Львівської області підтримав позов міста: тоді ж були вчинені виконавчі дії з фактичного витребування майна. Але Західний апеляційний господарський суд задовольнив апеляцію представників "Б37".

Рішення суду

13 листопада цього року постанова Касаційного господарського суду Верховного суду задоволила скаргу Львівської міської ради до ТзОВ "Б37" і вкотре зобов'язала фірму повернути ці приміщення у комунальну власність.

"Місто задоволене, що Верховний Суд прийняв законне та обґрунтоване рішення та повернув територіальній громаді належне їй майно", — повідомили в ЛМР.

За інформацією міськради, невдовзі у цих приміщеннях відкриють центр рекрутингу 38-ї окремої бригади морської піхоти 30-го корпусу морської піхоти Військово-морських Сил ЗСУ.

Що відомо про "аферу століття"

"Афера століття" — це масштабна схема викрадення комунального майна у Львові. У 2016 році місто виявило, що з комунальної власності зникло понад 20 об’єктів нерухомості. Право власності на десятки комунальних приміщень за підробленими документами перереєстрували на різні підставні фірми та людей. А опісля ж усі ці приміщення викупили дві львівські підприємиці. Загалом місту вже вдалося повернути у комунальну власність 19 приміщень, щодо одного приміщення ще триває судовий процес.

Нагадаємо, у Львові для пішоходів відкрили частину вулиці Федоровича. На решті відрізка ще тривають роботи з перенесення огорожі будівельного майданчика та очищення проїзної частини вулиці від залишків будівельних матеріалів.

Також Новини.LIVE писали, що у Садового обговорили збереження вікон в історичних будівлях. У Львівській міській раді зустрілися з виробниками вікон, майстрами та архітекторами.