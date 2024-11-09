У Садового обговорили збереження історичних вікон у Львові

У Садового обговорили збереження вікон в історичних будівлях
У Львівській міській раді зустрілися з виробниками вікон, майстрами та архітекторами. Вони обговорили важливість збереження історичних вікон як невід'ємної частини архітектурної спадщини міста.
Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради.
Збереження вікон в історичних будівлях Львова
"Відповідну зустріч для керівників та власників компаній, фахівців з виготовлення вікон та дверей, проєктантів, архітекторів, а також студентів напередодні організували працівники управління охорони історичного середовища ЛМР та ЛКП "Бюро спадщини", — йдеться у повідомленні.
Обговорювались нормативні вимоги та стандарти якості для відновлення збережених і відтворення втрачених вікон на основі автентичних зразків, а також співпраця в рамках міської програми співфінансування реставрації дерев'яних вікон.
Організатори зустрічі зазначили, що учасники дізналися про ключові нормативні вимоги для роботи з вікнами в історичному ареалі Львова, що дозволить їм діяти впевнено й законно.
Вони також обговорили нові стандарти якості для виготовлення й монтажу вікон, які допоможуть виробникам та майстрам підвищити конкурентоспроможність на ринку.
"Крім того, присутні отримали детальну інформацію про програму співфінансування, що дозволяє мешканцям економити на реставрації дерев’яних вікон та на заміні пластикових вікон на дерев'яні, а бізнесу — залучати таким чином нових клієнтів", — кажуть організатори.
Нагадаємо, журналісти дізналися розмір заробітної плати міського голови Львова Андрія Садового за жовтень.
Також естонське місто Тарту стало 30 містом-побратимом Львова. Садовий заявив, що між ними існують спільні цінності, такі як гідність, свобода та усвідомлення важливості захисту власної культури.
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