У Садового обговорили збереження історичних вікон у Львові

Зустріч міської ради Львову з виробниками вікон, майстрами та архітекторами. Фото: city-adm.lviv.ua

У Львівській міській раді зустрілися з виробниками вікон, майстрами та архітекторами. Вони обговорили важливість збереження історичних вікон як невід'ємної частини архітектурної спадщини міста.

Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради.

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"Відповідну зустріч для керівників та власників компаній, фахівців з виготовлення вікон та дверей, проєктантів, архітекторів, а також студентів напередодні організували працівники управління охорони історичного середовища ЛМР та ЛКП "Бюро спадщини", — йдеться у повідомленні.

Зустріч міської ради Львову з виробниками вікон, майстрами та архітекторами. Фото: city-adm.lviv.ua

Обговорювались нормативні вимоги та стандарти якості для відновлення збережених і відтворення втрачених вікон на основі автентичних зразків, а також співпраця в рамках міської програми співфінансування реставрації дерев'яних вікон.

Організатори зустрічі зазначили, що учасники дізналися про ключові нормативні вимоги для роботи з вікнами в історичному ареалі Львова, що дозволить їм діяти впевнено й законно.

Вони також обговорили нові стандарти якості для виготовлення й монтажу вікон, які допоможуть виробникам та майстрам підвищити конкурентоспроможність на ринку.

Зустріч міської ради Львову з виробниками вікон, майстрами та архітекторами. Фото: city-adm.lviv.ua

"Крім того, присутні отримали детальну інформацію про програму співфінансування, що дозволяє мешканцям економити на реставрації дерев’яних вікон та на заміні пластикових вікон на дерев'яні, а бізнесу — залучати таким чином нових клієнтів", — кажуть організатори.

Нагадаємо, журналісти дізналися розмір заробітної плати міського голови Львова Андрія Садового за жовтень.

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