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Спільний божевільний сусід — у Львова з'явилося місто-побратим

7 листопада 2024 20:40
Галина Шподарева - редактор
Андрій Садовий повідомив, що естонське Тарту стало містом-побратимом Львова
Андрій Садовий у Тарту, Естонія. Фото: t.me/andriysadovyi
Галина Шподарева - редактор

Естонське місто Тарту стало тридцятим містом-побратимом українського Львова. Андрій Садовий повідомив, що міста об'єднують гідність, свобода та розуміння важливості захисту власної культури та "божевільний сусід на кордоні". 

Про це мер Львова Андрій Садовий написав у Telegram у четвер, 7 листопада. 

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У Львова з'явилося 30 місто-побратим. Фото: t.me/andriysadovyi

У Львова з'явився новий побратим — естонське місто Тарту 

Мер Львова Андрій Садовий відвідав Естонію та підписав угоду про співпрацю з мером міста Тарту Урмасом Клаасом. 

"Нас об’єднують гідність, свобода та розуміння важливості збереження і захисту власної культури та мови. 
На жаль, божевільний сусід на кордоні — теж одна з причин, чому маємо бути разом", — написав Садовий. 

Підписання угоди між Львовом та Тарту
Підписання угоди між Львовом та Тарту. Фото: t.me/andriysadovyi

Також мер Львова повідомив про перемовини щодо співпраці між університетами Львова, зокрема Unbroken, та одним з найбільших навчальних закладів Естонії, університетом Тарту. 

Естонське місто Тарту стало побратимом Львова
Естонське місто Тарту стало побратимом Львова. Фото: t.me/andriysadovyi

Нагадаємо, у Львові на мітинг проти мера Андрія Садового вийшли представники націоналістичних організацій. Причина — висловлювання міського голови про можливе фінансування націоналістичних рухів Росією.

Раніше Новини.LIVE писали, що у Львові під міською радою пройшов мітинг власників малих архітектурних форм, які виступали проти  будівництва бульвару на проспекті Чорновола.

Університет Естонія Львів Андрій Садовий навчання

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