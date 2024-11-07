Андрій Садовий повідомив, що естонське Тарту стало містом-побратимом Львова

Спільний божевільний сусід — у Львова з'явилося місто-побратим
Естонське місто Тарту стало тридцятим містом-побратимом українського Львова. Андрій Садовий повідомив, що міста об'єднують гідність, свобода та розуміння важливості захисту власної культури та "божевільний сусід на кордоні".
Про це мер Львова Андрій Садовий написав у Telegram у четвер, 7 листопада.
У Львова з'явився новий побратим — естонське місто Тарту
Мер Львова Андрій Садовий відвідав Естонію та підписав угоду про співпрацю з мером міста Тарту Урмасом Клаасом.
"Нас об’єднують гідність, свобода та розуміння важливості збереження і захисту власної культури та мови.
На жаль, божевільний сусід на кордоні — теж одна з причин, чому маємо бути разом", — написав Садовий.
Також мер Львова повідомив про перемовини щодо співпраці між університетами Львова, зокрема Unbroken, та одним з найбільших навчальних закладів Естонії, університетом Тарту.
Нагадаємо, у Львові на мітинг проти мера Андрія Садового вийшли представники націоналістичних організацій. Причина — висловлювання міського голови про можливе фінансування націоналістичних рухів Росією.
Раніше Новини.LIVE писали, що у Львові під міською радою пройшов мітинг власників малих архітектурних форм, які виступали проти будівництва бульвару на проспекті Чорновола.
Читайте Новини.LIVE!