Андрей Садовый сообщил, что эстонский Тарту стал городом-побратимом Львова

Общий сумасшедший сосед — у Львова появился город-побратим
Эстонский город Тарту стал тридцатым городом-побратимом украинского Львова. Андрей Садовый сообщил, что города объединяют достоинство, свобода и понимание важности защиты собственной культуры, а также "сумасшедший сосед на границе".
Об этом мэр Львова Андрей Садовый написал в Telegram в четверг, 7 ноября.
У Львова появился новый побратим — эстонский город Тарту
Мэр Львова Андрей Садовый посетил Эстонию и подписал соглашение о сотрудничестве с мэром города Тарту Урмасом Клаасом.
Нас объединяют достоинство, свобода и понимание важности сохранения и защиты собственной культуры и языка. К сожалению, сумасшедший сосед на границе — тоже одна из причин, почему мы должны быть вместе", — написал Садовый.
Также мэр Львова сообщил о переговорах по сотрудничеству между университетами Львова, в частности, Unbroken, и одним из крупнейших учебных заведений Эстонии, университетом Тарту.
Напомним, во Львове на митинг против мэра Андрея Садового вышли представители националистических организаций. Причина — высказывание городского головы о возможном финансировании националистических движений по России.
Ранее Новини.LIVE писали, что во Львове под городским советом прошел митинг владельцев малых архитектурных форм, выступавших против строительства бульвара на проспекте Чорновола.
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