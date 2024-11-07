Андрей Садовый сообщил, что эстонский Тарту стал городом-побратимом Львова

Андрей Садовый в Тарту, Эстония. Фото: t.me/andriysadovyi

Эстонский город Тарту стал тридцатым городом-побратимом украинского Львова. Андрей Садовый сообщил, что города объединяют достоинство, свобода и понимание важности защиты собственной культуры, а также "сумасшедший сосед на границе".

Об этом мэр Львова Андрей Садовый написал в Telegram в четверг, 7 ноября.

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Мэр Львова Андрей Садовый посетил Эстонию и подписал соглашение о сотрудничестве с мэром города Тарту Урмасом Клаасом.

Нас объединяют достоинство, свобода и понимание важности сохранения и защиты собственной культуры и языка. К сожалению, сумасшедший сосед на границе — тоже одна из причин, почему мы должны быть вместе", — написал Садовый.

Заключение соглашения между Львовом и Тарту. Фото: t.me/andriysadovyi

Также мэр Львова сообщил о переговорах по сотрудничеству между университетами Львова, в частности, Unbroken, и одним из крупнейших учебных заведений Эстонии, университетом Тарту.

Эстонский город Тарту стал побратимом Львова. Фото: t.me/andriysadovyi

Напомним, во Львове на митинг против мэра Андрея Садового вышли представители националистических организаций. Причина — высказывание городского головы о возможном финансировании националистических движений по России.

Ранее Новини.LIVE писали, что во Львове под городским советом прошел митинг владельцев малых архитектурных форм, выступавших против строительства бульвара на проспекте Чорновола.