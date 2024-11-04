У Львові націоналісти протестували проти Садового — яка причина

Націоналісти, які вийшли на протест у Львові. Фото: Правий сектор

У Львові відбувся протест представників націоналістичних організацій проти мера Андрія Садового. Причиною стало висловлювання міського голови про можливе фінансування націоналістичних рухів Росією.

Про це повідомив "Правий сектор. Львівщина" у Facebook у неділю, 3 листопада.

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Під час одного з інтерв'ю Садовий заявив, що Росія буде витрачати мільярди, аби дестабілізувати ситуацію в Україні фінансуванням націоналістичних і радикальних рухів. Його висловлювання обурило керівника Львівського обласного штабу "Правий Сектор" Івана Смагу.

У п'ятницю, 1 листопада, у Львові відбувся захід, присвячений Листопадовому Чину та пам’яті полеглим Героям за незалежність української нації з панахидою та вшануванням загиблих героїв на цвинтарі.

Хода націоналістів у Львові. Фото: Правий сектор

Згодом відбулася чисельна смолоскипна хода під час якої представники львівських націоналістів зупинилися біля Львівської Ратуші та висловили обурення міській і державній владам про тотальне забуття подвигів добровольців.

Хода націоналістів присвячена Листопадовому Чину. Фото: Правий сектор

"Рухи, чиї вихованці, кладуть життя за волю України, висловили протест 1 листопада на головній площі Львова — площі Ринок. Перед дверима Ратуші, промову висловив керівник Львівського обласного штабу "Правий Сектор" друг "Офіцер" — Смага Іван. Правий Сектор, Права Молодь, Азов, УНА-УНСО, Галицька Молодь ТУТ!" — зазначили представники організації.

Допис "Правий сектор Стрий". Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно у Львові під міською радою пройшов мітинг власників малих архітектурних форм, які виступали проти будівництва бульвару на проспекті Чорновола.

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