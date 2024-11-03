Громада Львова передала 80-й бригаді на Сумщині авто та багато дронів

Андрій Садовий на Сумщині. Фото: Facebook/Андрій Садовий

Міський голова Львова Андрій Садовий відвідав бригади українських захисників у Сумській області. Від громади міста воїни отримали дрон "Вампір", автомобіль та БпЛА.

Про це Садовий повідомив у Facebook.

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За словами мера, від громади Львова українські військові на Сумському напрямку отримали одного "Вампіра", дрони Mavic, автомобіль та FPV-дрони. Загалом від початку року було передано майже 800 мільйонів гривень на армію.

Садовий з військовими на Сумщині. Фото: Facebook/Андрій Садовий

Садовий з військовими на Сумщині. Фото: Facebook/Андрій Садовий

Садовий з військовими на Сумщині. Фото: Facebook/Андрій Садовий

Садовий з військовими на Сумщині. Фото: Facebook/Андрій Садовий

Садовий з військовими на Сумщині. Фото: Facebook/Андрій Садовий 1 / 5

Також міська влада заїхала до кількох шпиталів, де львів'яни проходять лікування. Але поїздка завершилася черговою ворожою атакою на Суми: безпілотник влучив у житловий будинок.

Скриншот допису Садового

Раніше Садовий заявив про передачу від Львова п'яти автобусів Сумській громаді. Їх напередодні відправило данське місто Орхус.

Також у Львові відбувся ветеранський ярмарок, на якому військові та їхні рідні продавали різноманітну їжу, напої, цікаві сувеніри та багато корисних речей власного виробництва.