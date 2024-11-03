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Садовий передав авто та дрони бригаді на Сумщині — фото

3 листопада 2024 18:03
Євгенія Брюховецька - редактор
Громада Львова передала 80-й бригаді на Сумщині авто та багато дронів
Андрій Садовий на Сумщині. Фото: Facebook/Андрій Садовий
Євгенія Брюховецька - редактор

Міський голова Львова Андрій Садовий відвідав бригади українських захисників у Сумській області. Від громади міста воїни отримали дрон "Вампір", автомобіль та БпЛА.

Про це Садовий повідомив у Facebook.

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За словами мера, від громади Львова українські військові на Сумському напрямку отримали одного "Вампіра", дрони Mavic, автомобіль та FPV-дрони. Загалом від початку року було передано майже 800 мільйонів гривень на армію.

  • Зміцнення оборони: автомобіль і дрони для армії від громади Львова
    Садовий з військовими на Сумщині. Фото: Facebook/Андрій Садовий
  • Авто та дрони: Садовий передав важливу підтримку для Сумщини
    Садовий з військовими на Сумщині. Фото: Facebook/Андрій Садовий
  • Автомобіль та дрони: допомога для захисників від Львова
    Садовий з військовими на Сумщині. Фото: Facebook/Андрій Садовий
  • Технічна підтримка: Садовий передає автомобіль і дрони
    Садовий з військовими на Сумщині. Фото: Facebook/Андрій Садовий
  • Садовий зустрівся з військовими у лікарні на Сумщині
    Садовий з військовими на Сумщині. Фото: Facebook/Андрій Садовий
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Також міська влада заїхала до кількох шпиталів, де львів'яни проходять лікування. Але поїздка завершилася черговою ворожою атакою на Суми: безпілотник влучив у житловий будинок.

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Скриншот допису Садового

Раніше Садовий заявив про передачу від Львова п'яти автобусів Сумській громаді. Їх напередодні відправило данське місто Орхус.

Також у Львові відбувся ветеранський ярмарок, на якому військові та їхні рідні продавали різноманітну їжу, напої, цікаві сувеніри та багато корисних речей власного виробництва.

Сумська область військові війна в Україні Львів дрони автомобіль

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