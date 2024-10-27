У Львові 27 жовтня пройде ярмарок ветеранського бізнесу

Ветерани на ярмарку. Фото: Facebook/Андрій Садовий

У Львові у неділю, 27 жовтня, відбудеться ярмарок ветеранського бізнесу. Він триватиме на Площі Ринок з 10:00 до 17:00.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий у Facebook.

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Ярмарок ветеранського бізнесу

"Ви просили попередити завчасно. Ярмарок ветеранського бізнесу знову у Львові!", — йдеться у повідомленні.

Сьогодні на площі Ринок з 10:00 до 17:00 ветерани будуть продавати різноманітну їжу, напої, цікаві сувеніри та багато корисних речей, які створили разом з рідними.

"З досвіду скажу: приходьте зранку, бо до обіду всі найкращі товари розберуть. Не пропустіть!", — зауважив Садовий.

Скриншот допису Садового

Нагадаємо, у Львові готують необхідні документи для оформлення земельної ділянки під майданчик, куди планують привезти на зберігання покинуті на вулицях міста автомобілі.

Також ми писали, що Садовий подав заявку на отримання Львовом статусу Культурної столиці Європи 2030.