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У Львові чоловік відмовився від повістки — що вирішив суд

26 жовтня 2024 21:13
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
У Львові чоловік відмовився від отримання повістки після ВЛК — як його покарав суд
Співробітник ТЦК з документами. Ілюстративне фото: Знай.UA
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Львові чоловік відмовився від отримання повістки. Він заявив, що не розумів, що за вказані дії передбачено кримінальну відповідальність.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Чоловік пройшов військово-лікарську комісію, згідно з якою визнаний придатним до військової служби. Однак він відмовився отримувати бойову повістку про призов на військову службу. Внаслідок цього було складено акт про відмову. Після цього чоловік покинув пункт збору.

Під час судового засідання обвинувачений визнав свою вину у вчиненому злочині та розкаявся. Він пояснив, що 24 квітня 2024 року біля будинку за місцем проживання був зупинений працівниками ТЦК та доставлений до пункту збору. Однак у частині йому було повідомлено, що у зв`язку із його судимостями він не підходить для військової служби і його було відправлено назад до м.Львова.

"25 квітня 2024 року, ввечері, дійсно відмовився отримувати будь-яку повістку та направлення до іншої військової частини, оскільки мав намір поїхати додому та переодягнутися, але його не відпускали. Викликав працівників поліції і самовільно залишив територію Сихівського РТЦК, опісля до ТЦК не з`являвся. Зазначив, що не розумів, що за вказані дії передбачено кримінальну відповідальність", — йдеться у вироку суду.

Що вирішив суд

Суддя визнав чоловіка винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період), та призначив йому покарання три роки позбавлення волі.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області один з місцевих жителів створив групу в Viber для ухилянтів. Суд визнав його винним у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України.

Також мешканець міста Стрий у Львівській області входив до злочинної групи, яка сприяла військовозобов'язаним чоловікам у виїзді за кордон. За свої дії порушника було притягнуто до кримінальної відповідальності.

 

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