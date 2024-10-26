Во Львове мужчина отказался от получения повестки после ВВК — как его наказал суд

Сотрудник ТЦК с документами. Иллюстративное фото: Знай.UA

Во Львове мужчина отказался от получения повестки. Он заявил, что не понимал, что за указанные действия предусмотрена уголовная ответственность.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Мужчина прошел военно-врачебную комиссию, согласно которой признан годным к военной службе. Однако он отказался получать боевую повестку о призыве на военную службу. В результате был составлен акт об отказе. После этого мужчина покинул пункт сбора.

Во время судебного заседания обвиняемый признал свою вину в совершенном преступлении и раскаялся. Он объяснил, что 24 апреля 2024 года у дома по месту жительства был остановлен работниками ТЦК и доставлен в пункт сбора. Однако в части ему было сообщено, что в связи с его судимостями он не подходит для военной службы и был отправлен обратно во Львов.

"25 апреля 2024 года вечером действительно отказался получать любую повестку и направление в другую воинскую часть, поскольку намеревался поехать домой и переодеться, но его не отпускали. Вызвал сотрудников полиции и самовольно покинул территорию Сиховского РТЦК, после в ТЦК не появлялся. Отметил, что не понимал, что за указанные действия предусмотрена уголовная ответственность", — говорится в приговоре суда.

Что решил суд

Судья признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 336 УК Украины (уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период), и назначил ему наказание — три года лишения свободы.

Напомним, в Ивано-Франковской области один из местных жителей создал группу в Viber для уклонистов. Суд признал его виновным в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины.

Также житель города Стрый во Львовской области входил в преступную группу, которая способствовала военнообязанным мужчинам в выезде за границу. За свои действия нарушитель был привлечен к уголовной ответственности.