Мер Львова Садовий подав заявку на участь міста у конкурсі "Європейська столиця культури 2030"

Мер Львова Андрій Садовий. Фото: Facebook Садового

Мер Львова Андрій Садовий оприлюднив заявку на отримання містом Лева статусу Культурної столиці Європи 2030. Він наголосив, що культура є приіоритетним напрямком у розвитку міста.

Відповідну заяву Садовий оприлюднив на своїй сторінці у Facebook у четвер, 17 жовтня.

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"В мене в руках офіційна заявка Львова на здобуття статусу Культурної столиці Європи 2030. Це наше бачення розвитку міста та підтвердження, що культура є нашим пріоритетом", — повідомив Садовий.

За словами Садового, Львів є першим українським містом, яке змагається за цей титул. Він додав, що над заявкою працювали понад 100 львівських культурних діячів, серед яких є й ветерани війни.

"Це нова реальність не лише для України, а й для всього світу", — зазначив мер.

Мер також додав, що деталі будуть оприлюднені трохи згодом. Зараз заявка надіслана у відповідні європейські органи.

Заява Андрія Садового. Фото: скриншот

Нагадаємо, як розповів мер Львова Андрій Садовий, львівський забудовник у суді оскаржує історико-архітектурний план міста, який регулює усі правила будівництва. Коли він існує — процес для забудовника стає складнішим, оскільки це суттєво обмежує поверховість.

Раніше Новини.LIVE писали, що у Львові забудовник "НЬЮ-ТРЕЙДІНГ ЛЬВІВ" планує звести 25-поверхову будівлю на місці архітектурної спадщини.