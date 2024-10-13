У Львові забудовник хоче звести новобудову на місці історичної пам'ятки — реакція міської влади

Міський голова Львова Андрій Садовий. Фото: Садовий

У Львові забудовник "НЬЮ-ТРЕЙДІНГ ЛЬВІВ" планує звести 25-поверховий будинок на місці, де розташована архітектурна спадщина. Міська влада вимагає відкритого судового процесу.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий у Telegram у неділю, 13 жовтня.

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Садовий заявив про серйозну загрозу архітектурній спадщині Львова. За його словами, у 2017 році місто замовило історико-архітектурний опорний план для чіткого регулювання будівництва в історичних зонах, який був затверджений Мінкультури у січні 2024 року.

"Забудовник "НЬЮ-ТРЕЙДІНГ ЛЬВІВ" хоче збудувати 25-поверховий будинок на вулиці Липинського, а цей історико-архітектурний опорний план — кістка в горлі", — написав міський голова.

Він зазначив, що компанія подала позов до суду, який у закритому режимі скасував важливий для Львова документ, не заслухавши позицію міста.

"Це абсурд! Місто Львів не було залучене до справи, хоча цей план стосується саме нас. Звісно, ми подали апеляцію", — наголосив Садовий.

Як зазначив мер Львова, 14 жовтня відбудеться розгляд справи у Шостому апеляційному адміністративному суді міста Києва. Проте це засідання також хочуть провести без публічного залучення міської ради.

"Забудовник судиться з Мінкультом, а місто в цьому процесі є лише третьою стороною. Дуже сподіваюся на підтримку міністра культури та усіх небайдужих, бо розгрібати наслідки доведеться потім всім нам. Мова йде про історичний ареал. Це спадщина ЮНЕСКО", — заявив Садовий, вимагаючи відкритого судового процесу.

Допис Садового. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно у Львові зафіксували п'ять випадків порушення законодавства про охорону історичної спадщини. Власники квартир замінили дерев'яні вікна на пластикові — їм виписали штраф.

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