Во Львове застройщик хочет построить новостройку на месте исторического памятника — реакция городских властей

Городской голова Львова Андрей Садовый. Фото: Садовый

Во Львове застройщик "НЬЮ-ТРЕЙДИНГ ЛЬВОВ" планирует возвести 25-этажный дом на месте, где находится архитектурное наследие. Городские власти требуют открытого судебного процесса.

Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый в Telegram в воскресенье, 13 октября.

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Садовый заявил о серьезной угрозе архитектурному наследию Львова. По его словам, в 2017 году город заказал историко-архитектурный опорный план для четкого регулирования строительства в исторических зонах, который был утвержден Минкультуры в январе 2024 года.

"Застройщик "НЬЮ-ТРЕЙДИНГ ЛЬВОВ" хочет построить 25-этажный дом на улице Липинского, а этот историко-архитектурный опорный план — кость в горле", — написал городской голова.

Он отметил, что компания подала иск в суд, который в закрытом режиме отменил важный для Львова документ, не заслушав позицию города.

"Это абсурд! Город Львов не был привлечен к делу, хотя этот план касается именно нас. Конечно, мы подали апелляцию", — подчеркнул Садовый.

Как отметил мэр Львова, 14 октября состоится рассмотрение дела в Шестом апелляционном административном суде города Киева. Однако это заседание также хотят провести без публичного привлечения городского совета.

"Застройщик судится с Минкультом, а город в этом процессе является лишь третьей стороной. Очень надеюсь на поддержку министра культуры и всех неравнодушных, потому что разгребать последствия придется потом всем нам. Речь идет об историческом ареале. Это наследие ЮНЕСКО", — заявил Садовый, требуя открытого судебного процесса.

Сообщение Садового. Фото: скриншот

Напомним, недавно во Львове было зафиксировано пять случаев нарушения законодательства об охране исторического наследия. Владельцы квартир заменили деревянные окна на пластиковые – им выписали штраф.

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