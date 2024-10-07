На Львівщині провели розкопки та знайшли унікальні артефакти часів енеоліту

Розкопки на Львівщині. Фото: Львівська ОДА

Цього літа на горі Лисівка, яка розташована неподалік від Винник на Львівщині, провели археологічні розкопки. Вчені провели дослідження одношарової пам’ятки археології — поселення культури лійчастого посуду в енеолітичний період, що датується близько IV тисячоліттям до нашої ери.

Про це повідомила Львівська ОВА у понеділок, 7 жовтня.

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Розкопки на Львівщині

Дослідники зосередилися на центральній частині стародавнього селища, де здійснили два розкопи, загальною площею 140 квадратних метрів.

Розкопки на Львівщині. Фото: Львівська ОДА

Серед знайдених артефактів були тисячі уламків битого посуду, вироби з кременю і каменю, а також залишки кісток тварин. Особливу увагу вчених привернула "глинянка" — місце, де мешканці видобували глину для виготовлення посуду й обмазування стін.

Розкопки на Львівщині. Фото: Львівська ОДА

Керівник експедиції і старший науковий співробітник Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України Андрій Гавінський підкреслив унікальність виявленого об'єкта.

Розкопки на Львівщині. Фото: Львівська ОДА

"Це великий котлован з нерівними в плані контурами та дном, глибиною 40–50 см. Його розкрили не повністю, зафіксували лише північну частину, яка в межах розкопу мала розміри 5×12 м. Подібні кар’єри на поселеннях культури лійчастого посуду практично не трапляються. Вважають, що такі виробничі осередки закладалися поза межами селищ. Проте наші дослідження показали, що в окремих обставинах може бути по-іншому. Мешканці Лисівки, які потребували великої кількості сировини, видобували глину не з краю поселення, а по його центру, де зазвичай була б вільна громадська площа, змінивши традиційну планувальну структуру селища", — зазначив Гавінський.

Артефакт, знайдений на Львівщині. Фото: Львівська ОВА

Котлован виявився заповненим артефактами. Як з’ясувалося, давні поселенці використовували його як сміттєзвалище після вичерпання основних ресурсів. Тут було знайдено фрагменти посуду, кременеві та кам'яні вироби, а також залишки тварин. Серед найцікавіших знахідок варто відзначити мініатюрну фігурку бичка і тарахкальце яйцеподібної форми.

Знайдений артефакт. Фото: Львівська ОВА

"Мініатюрна фігурка бичка у вигляді чаші є першою такою зооморфною пластикою в середовищі культури лійчастого посуду. Її походження можна пов’язувати із впливами сусідньої трипільської культури. Інша унікальна знахідка — тарахкальце яйцеподібної форми з двома кульками всередині. Такі вироби трактують як дитячі забавки, предмети для обрядових дій, для відлякування злих духів. Але також це й музичний інструмент зі своїм звуком та тональністю. В енеолітичних культурах Європи таких виробів є вкрай мало, а на теренах України, в культурі лійчастого посуду, вони виявлені вперше", — додає Гавінський.

Енеолітичне поселення у Винниках стало важливим об’єктом для вивчення культури лійчастого посуду на території України та Польщі.

Артефакт, знайдений на Львівщині. Фото: Львівська ОВА

"Його унікальність полягає у винятковому стані збереження, потужності культурного шару, наявності фортифікаційних укріплень, функціонуванні господарської, духовної сфер, наявності взаємостосунків з трипільським світом", — підсумовує Андрій Гавінський.

Дослідження проводилися в рамках спільної експедиції Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, Львівського національного університету ім. Івана Франка, Жешівського університету (Польща) та Історико-краєзнавчого музею м. Винники.

Артефакт, знайдений на Львівщині. Фото: Львівська ОВА

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