Насилля над дітьми у Львівському реабілітаційному центрі — в ОДА поділилися деталями

Заступник голови Львівської ОДА Олександр Кулепін. Фото: Новини.LIVE.

У Львівській області триває розслідування випадків знущання над дітьми в навчально-реабілітаційному центрі. Двоє вихователів, які били і принижували дітей, та директор закладу вже відсторонені.

Про це повідомив заступник голови Львівської ОДА Олександр Кулепін для Новини.LIVE у понеділок, 7 жовтня.

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У Львівській області правоохоронці проводять досудове розслідування щодо випадків знущання над вихованцями навчально-реабілітаційного центру.

Ця ситуація набула розголосу 7 жовтня після публікації відео, на якому вихователька закладу ображала та била дитину, використовуючи залізний прут, а також принижувала її словами.

"Ми підтверджуємо, що це сталося в тому ж самому закладі щодо якого наразі триває розслідування Нацполіції та щодо якого працюють дві комісії ОДА", — заявив Кулепін.

Два вихователі, зафіксовані на відео, вже відсторонені від роботи. Вони є підписантами спільного листа на підтримку директора закладу щодо якого триває досудове розслідування, його теж відсторонено.

"Вони відсторонені і наразі тривають процесуальні дії щодо їх звільнення. Ми звернулися до поліції, щоб цей факт розслідували окремо, адже це відео було оприлюднено вперше", — зазначив заступник голова ОДА.

За його словами, у реабілітаційному центрі знаходиться 52 дитини, п'ятеро були відселені.

"Дітям будуть забезпечені якісні навчальні послуги та піклування. Наразі з'ясовуються освітні потреби дітей, а далі будемо обговорювати наступні кроки", — підкреслив Кулепін.

Він додав, що доля закладу базуватиметься на рішеннях комісії.

Нагадаємо, правоохоронці Львівщині 27 вересня відкрили кримінальне провадження та почали розслідування щодо навчально-реабілітаційного центру. Наразі у кримінальному провадженні допитано 46 осіб.

Ми писали, що у цьому реабілітаційному центрі перебувають найвразливіші категорії дітей: діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які перебувають у складних життєвих обставинах, та діти з особливими освітніми потребами.