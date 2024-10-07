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Знущання з дітей в реабілітаційному центрі на Львівщині — допитано 46 людей

7 жовтня 2024 14:31
Карина Приходько - Редактор
Знущання з дітей на Львівщині — триває розслідування
Поліція на місці виклику. Ілюстративне фото: УНІАН
Карина Приходько - Редактор

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування щодо знущання з вихованців в навчально-реабілітаційному центрі у Львівській області. Нещодавно в мережі почало ширитись відео, де вихователі б'ють вихованців.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора у понеділок, 7 жовтня. 

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Що відомо про ситуацію

Правоохоронці розповіли, що нещодавно в мережі почало ширитися відео щодо вчинення насильства над вихованкою у навчально-реабілітаційному центрі на Львівщині.

Увага! Відео містить чутливий контент 18+

За цим фактом правоохоронці Львівщині 27 вересня відкрили кримінальне провадження та почали розслідування.

"На сьогодні у кримінальному провадженні допитано 46 осіб, проведено обшуки, реалізовано тимчасові доступи до речей і документів та призначено судові експертизи. Дітей, які могли стати потерпілими від насильницьких дій, переведено до іншого закладу", — йдеться у повідомленні. 

Також відомо, що директор навчально-реабілітаційного центру відсторонений від виконання службових обов’язків.

знущання з дітей у Львівській області
Скриншот допису ОГП

Що передувало

Нагадаємо, 7 жовтня УП опублікувала відео, де вихователька спецзакладу у Львівській області ображала дитину. Вона била неповнолітню залізним прутом та обзивала "скотинякою". На це відреагував Дмитро Лубінець. 

Відомо, що у цьому реабілітаційному центрі перебувають найвразливіші категорії дітей: діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які перебувають у складних життєвих обставинах, та діти з особливими освітніми потребами.  

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