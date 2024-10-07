Издевательство над детьми во Львовской области — продолжается расследование

Полиция на месте вызова. Иллюстративное фото: УНИАН

Правоохранители проводят досудебное расследование относительно издевательства над воспитанниками в учебно-реабилитационном центре во Львовской области. Недавно в сети начало распространяться видео, где воспитатели избивают воспитанников.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора в понедельник, 7 октября.

Читайте также:

Что известно о ситуации

Правоохранители рассказали, что недавно в сети начало распространяться видео о совершении насилия над воспитанницей в учебно-реабилитационном центре Львовской области.

Внимание! Видео содержит чувствительный контент 18+

По этому факту правоохранители Львовской области 27 сентября открыли уголовное производство и начали расследование.

"На сегодняшний день в уголовном производстве допрошены 46 человек, проведены обыски, реализованы временные доступы к вещам и документам и назначены судебные экспертизы. Дети, которые могли стать пострадавшими от насильственных действий, переведены в другое заведение", — говорится в сообщении.

Также известно, что директор учебно-реабилитационного центра отстранен от исполнения служебных обязанностей.

Скриншот сообщения ОГП

Что предшествовало

Напомним, 7 октября УП опубликовала видео, где воспитательница спецучреждения во Львовской области оскорбляла ребенка. Она избивала несовершеннолетнюю железным прутом и обзывала "скотинякой". На это отреагировал Дмитрий Лубинец.

Известно, что в этом реабилитационном центре находятся наиболее уязвимые категории детей: дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, дети, находящиеся в сложных жизненных обстоятельствах, и дети с особыми образовательными потребностями.