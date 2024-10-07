У навчальному закладі на Львівщині вихователька побила дитину залізним прутом - це зафіксували на відео

Діти в інтернаті. Ілюстративне фото: depositphotos

У Львівській області вихователька навчально-реабілітаційного центру для дітей ображала одного з неповнолітніх. Працівниця закладу била дитину залізним прутом та обзивала "скотинякою".

Відео доказів побиття оприлюднило видання УП у понеділок, 7 жовтня.

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Вихователька била дитину

На відеозаписі, який зробили інші вихованці навчального закладу, видно, як вихователька б’є дитину залізним прутом. Коли неповнолітня впала на диван — та продовжила її бити вже кулаками, зокрема по голові.

Коли дитині вдалося вирватися з рук жінки, та агресивно смикнула її за одяг та назвала "скотинякою". Водночас під час інциденту були присутні інші діти, які навчаються у закладі.

Зазначимо, що наприкінці вересня моніторинговий візит уповноваженого з питань захисту прав людини Дмитра Лубінця та волонтерів-психологів встановив, що діти цього навчального закладу регулярно потерпають від насилля.

Діти та випускники інтернату заявили про те, що директор вчиняв дії сексуального характеру щодо вихованок, публічно принижував, погрожував побиттям та відправленням до психіатричної лікарні за "погану поведінку" чи порушення розпорядку дня.

Також вихованці закладу не отримували достатньої кількості їжі. На звернення по допомогу до Нацполіції місцевої служби у справах дітей та департаменту освіти — уповноважені особи не реагували.

Скриншот допису Лубінця

Скриншот допису Лубінця

Скриншот допису Лубінця

Раніше стало відомо, що у реабілітаційному центрі перебувають найвразливіші категорії дітей: діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які перебувають у складних життєвих обставинах, та діти з особливими освітніми потребами.

Також ми писали, що на Полтавщині троє підлітків у червні вчинили побиття та сексуальне насильство над неповнолітнім.