В учебном заведении на Львовщине воспитатель избила ребенка железным прутом - это зафиксировали на видео

Дети в интернате. Иллюстративное фото: depositphotos

Во Львовской области воспитатель учебно-реабилитационного центра для детей оскорбляла одного из несовершеннолетних. Работница заведения избивала ребенка железным прутом и обзывала "скотинякой".

Видео доказательств избиения обнародовало издание УП в понедельник, 7 октября.

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Воспитатель била ребенка

На видеозаписи, сделанной другими воспитанниками учебного заведения, видно, как воспитатель бьет ребенка железным прутом. Когда несовершеннолетняя упала на диван — та продолжила ее бить уже кулаками, в том числе по голове.

Когда ребенку удалось вырваться из рук женщины, она агрессивно дернула ее за одежду и назвала "скотинякой". В то же время, во время инцидента присутствовали другие дети, которые учатся в заведении.

Отметим, что в конце сентября мониторинговый визит уполномоченного по защите прав человека Дмитрия Лубинца и волонтеров-психологов установил, что дети этого учебного заведения регулярно страдают от насилия.

Дети и выпускники интерната заявили о том, что директор совершал действия сексуального характера по воспитанницам, публично унижал, угрожал избиением и отправлением в психбольницу за "плохое поведение" или нарушение распорядка дня.

Также воспитанники заведения не получали достаточного количества пищи. На обращение за помощью в Нацполицию, местную службу по делам детей и департаменту образования — уполномоченные лица не реагировали.

Скриншот сообщения Лубинца

Скриншот сообщения Лубинца

Скриншот сообщения Лубинца

Ранее стало известно, что в реабилитационном центре находятся самые уязвимые категории детей: дети-сироты, дети, лишенных родительской опеки, дети, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, и дети с особыми образовательными потребностями.

Также мы писали, что на Полтавщине трое подростков в июне совершили избиение и сексуальное насилие над несовершеннолетним.