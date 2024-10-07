Насилие над детьми во Львовском реабилитационном центре — в ОГА поделились деталями

Заместитель председателя Львовской ОГА Александр Кулепин. Фото: Новини.LIVE

Во Львовской области продолжается расследование случаев издевательства над детьми в учебно-реабилитационном центре. Двое воспитателей, которые били и унижали детей, и директор заведения уже отстранены.

Об этом сообщил заместитель председателя Львовской ОГА Александр Кулепин для Новини.LIVE в понедельник, 7 октября.

Читайте также:

Издевательство над детьми в реабилитационном центре во Львовской области

Во Львовской области правоохранители проводят досудебное расследование относительно случаев издевательства над воспитанниками учебно-реабилитационного центра.

Эта ситуация получила огласку 7 октября после публикации видео, на котором воспитательница заведения оскорбляла и била ребенка, используя железный прут, а также унижала его словами.

"Мы подтверждаем, что это произошло в том же самом заведении, в отношении которого сейчас идет расследование Нацполиции и по которому работают две комиссии ОГА", — заявил Кулепин.

Два воспитателя, зафиксированные на видео, уже отстранены от работы. Они являются подписантами совместного письма в поддержку директора заведения, в отношении которого продолжается досудебное расследование, он тоже отстранен.

"Они отстранены и сейчас продолжаются процессуальные действия по их освобождению. Мы обратились в полицию, чтобы этот факт расследовали отдельно, ведь это видео было обнародовано впервые", — отметил заместитель председателя ОГА.

По его словам, в реабилитационном центре находится 52 ребенка, пятеро были отселены.

"Детям будут обеспечены качественные учебные услуги и забота. Сейчас выясняются образовательные потребности детей, а дальше будем обсуждать следующие шаги", — подчеркнул Кулепин.

Он добавил, что судьба заведения будет базироваться на решениях комиссии.

Напомним, правоохранители Львовской области 27 сентября открыли уголовное производство и начали расследование по учебно-реабилитационному центру. В настоящее время в уголовном производстве допрошены 46 человек.

Мы писали, что в этом реабилитационном центре находятся самые уязвимые категории детей : дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, дети, находящиеся в сложных жизненных обстоятельствах, и дети с особыми образовательными потребностями.