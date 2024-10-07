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На Львовщине на горе Лисовка нашли уникальные артефакты энеолита — фоторепортаж

7 октября 2024 23:39
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Во Львовской области провели раскопки и нашли уникальные артефакты времен энеолита
Раскопки во Львовской области. Фото: Львовская ОГА
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Этим летом на горе Лисовка, расположенной неподалеку от Винника на Львовщине, провели археологические раскопки. Ученые провели исследование однослойной памятки археологии — поселения культуры воронкообразной посуды в энеолитический период, датируемой около IV тысячелетием до нашей эры.

Об этом сообщила Львовская ОВА в понедельник, 7 октября.

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Раскопки во Львовской области

Исследователи сосредоточились на центральной части древнего поселка, где совершили два раскопки, общей площадью 140 квадратных метров.

Раскопки во Львовской области. Фото: Львовская ОГА
Раскопки во Львовской области. Фото: Львовская ОГА

Среди найденных артефактов находились тысячи обломков битой посуды, изделия из кремня и камня, а также остатки костей животных. Особое внимание ученых привлекла "глинянка" — место, где жильцы добывали глину для изготовления посуды и обмазывания стен.

Раскопки во Львовской области. Фото: Львовская ОГА
Раскопки во Львовской области. Фото: Львовская ОГА

Руководитель экспедиции и старший научный сотрудник Института украиноведения им. И. Крипьякевича НАН Украины Андрей Гавинский подчеркнул уникальность обнаруженного объекта.

Раскопки во Львовской области. Фото: Львовская ОГА
Раскопки во Львовской области. Фото: Львовская ОГА

"Это большой котлован с неровными в плане контурами и дном, глубиной 40-50 см. Его раскрыли не полностью, зафиксировали лишь северную часть, которая в пределах раскопа имела размеры 5×12 м. Подобные карьеры на поселениях культуры воронковидной посуды практически не встречаются. Считают, что такие производственные ячейки закладывались за пределами поселков. Однако наши исследования показали, что в отдельных обстоятельствах может быть по-другому. Жители Лысовки, которые нуждались в большом количестве сырья, добывали глину не с края поселения, а по его центру, где обычно была бы свободная общественная площадь, изменив традиционную планировочную структуру поселка", — отметил Гавинский.

Найден артефакт. Фото: Львовская ОВА
Артефакт найден во Львовской области. Фото: Львовская ОВА

Котлован оказался заполненным артефактами. Как выяснилось, древние поселенцы использовали его как свалку после исчерпания основных ресурсов. Здесь были найдены фрагменты посуды, кремневые и каменные изделия, а также остатки животных. Среди самых интересных находок стоит отметить миниатюрную фигурку бычка и тарахкальце яйцевидной формы.

Найдены артефакты. Фото: Львовская ОВА
Найден артефакт. Фото: Львовская ОВА

"Миниатюрная фигурка бычка в виде чаши является первой такой зооморфной пластикой в среде культуры воронковидной посуды. Ее происхождение можно связывать с влияниями соседней трипольской культуры. Другая уникальная находка — тарахкальце яйцевидной формы с двумя шариками внутри. Такие изделия трактуют как детские игрушки, предметы для обрядовых действий, для отпугивания злых духов. Но также это и музыкальный инструмент со своим звуком и тональностью. В энеолитических культурах Европы таких изделий крайне мало, а на территории Украины, в культуре воронковидной посуды, они обнаружены впервые", — добавляет Гавинский.

Энеолитическое поселение в Винниках стало важным объектом для изучения культуры воронки на территории Украины и Польши.

Найдены артефакты. Фото: Львовская ОВА
Артефакт найден во Львовской области. Фото: Львовская ОВА

"Его уникальность заключается в исключительном состоянии сохранения, мощности культурного слоя, наличии фортификационных укреплений, функционировании хозяйственной, духовной сфер, наличии взаимоотношений с трипольским миром", — заключает Андрей Гавинский.

Исследования проводились в рамках совместной экспедиции Института украиноведения им. И. Крипьякевича НАН Украины, Львовского национального университета им. Ивана Франко, Жешевского университета (Польша) и Историко-краеведческого музея г. Винники.

Артефакт найден во Львовской области. Фото: Львовская ОВА
Артефакт найден во Львовской области. Фото: Львовская ОВА

Напомним, мэр Львова Андрей Садовый заявил, что хотел провести форум британских мэров в городе.

Также, к сожалению, количество жертв от российского удара по Львову в сентябре выросло. Заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко сообщил, что погиб еще один человек.

Львов археология Украина история Львовская область

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