Во Львовской области провели раскопки и нашли уникальные артефакты времен энеолита

На Львовщине на горе Лисовка нашли уникальные артефакты энеолита — фоторепортаж
Этим летом на горе Лисовка, расположенной неподалеку от Винника на Львовщине, провели археологические раскопки. Ученые провели исследование однослойной памятки археологии — поселения культуры воронкообразной посуды в энеолитический период, датируемой около IV тысячелетием до нашей эры.
Об этом сообщила Львовская ОВА в понедельник, 7 октября.
Раскопки во Львовской области
Исследователи сосредоточились на центральной части древнего поселка, где совершили два раскопки, общей площадью 140 квадратных метров.
Среди найденных артефактов находились тысячи обломков битой посуды, изделия из кремня и камня, а также остатки костей животных. Особое внимание ученых привлекла "глинянка" — место, где жильцы добывали глину для изготовления посуды и обмазывания стен.
Руководитель экспедиции и старший научный сотрудник Института украиноведения им. И. Крипьякевича НАН Украины Андрей Гавинский подчеркнул уникальность обнаруженного объекта.
"Это большой котлован с неровными в плане контурами и дном, глубиной 40-50 см. Его раскрыли не полностью, зафиксировали лишь северную часть, которая в пределах раскопа имела размеры 5×12 м. Подобные карьеры на поселениях культуры воронковидной посуды практически не встречаются. Считают, что такие производственные ячейки закладывались за пределами поселков. Однако наши исследования показали, что в отдельных обстоятельствах может быть по-другому. Жители Лысовки, которые нуждались в большом количестве сырья, добывали глину не с края поселения, а по его центру, где обычно была бы свободная общественная площадь, изменив традиционную планировочную структуру поселка", — отметил Гавинский.
Котлован оказался заполненным артефактами. Как выяснилось, древние поселенцы использовали его как свалку после исчерпания основных ресурсов. Здесь были найдены фрагменты посуды, кремневые и каменные изделия, а также остатки животных. Среди самых интересных находок стоит отметить миниатюрную фигурку бычка и тарахкальце яйцевидной формы.
"Миниатюрная фигурка бычка в виде чаши является первой такой зооморфной пластикой в среде культуры воронковидной посуды. Ее происхождение можно связывать с влияниями соседней трипольской культуры. Другая уникальная находка — тарахкальце яйцевидной формы с двумя шариками внутри. Такие изделия трактуют как детские игрушки, предметы для обрядовых действий, для отпугивания злых духов. Но также это и музыкальный инструмент со своим звуком и тональностью. В энеолитических культурах Европы таких изделий крайне мало, а на территории Украины, в культуре воронковидной посуды, они обнаружены впервые", — добавляет Гавинский.
Энеолитическое поселение в Винниках стало важным объектом для изучения культуры воронки на территории Украины и Польши.
"Его уникальность заключается в исключительном состоянии сохранения, мощности культурного слоя, наличии фортификационных укреплений, функционировании хозяйственной, духовной сфер, наличии взаимоотношений с трипольским миром", — заключает Андрей Гавинский.
Исследования проводились в рамках совместной экспедиции Института украиноведения им. И. Крипьякевича НАН Украины, Львовского национального университета им. Ивана Франко, Жешевского университета (Польша) и Историко-краеведческого музея г. Винники.
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