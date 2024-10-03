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Садовий збирається провести форум британських мерів у Львові

3 жовтня 2024 13:41
Анастасія Постоєнко - Редактор
Андрій Садовий зустрівся з послом Великої Британії
Андрій Садовий з послом Великої Британії Мартіном Гаррісом. Фото: Андрій Садовий
Анастасія Постоєнко - Редактор

Міський голова Львова Андрій Садовий провів зустріч з послом Великої Британії Мартіном Гаррісом. Чиновники обговорили нюанси щодо роботи Британського офісу у Львові.

Про це повідомив Андрій Садовий

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Британський посол повідомив, що у відомстві збільшиться кількість працівників, а робота Британського офісу у Львові продовжуватиметься й надалі. 

Тим часом Андрій Садовий заявив, що у 2025 році планує провести у Львові форум британських мерів.

"Це допоможе українським громадам налагодити якісні контакти на вертикальному рівні. Не забуваємо, що місцеве самоврядування – це база для розвитку держави. Дякую за візит і за всю підтримку, особливо військову та безпекову, яку народ Великої Британії надає Україні!" — написав Андрій Садовий. 

Нагадаємо, нещодавно Андрій Садовий влаштував тренінг з кібербезпеки для посадовців міської ради Львова. Також відомий блогер поцікавився скільки коштує одяг Андрія Садового.

Львів Велика Британія візит зустріч співпраця

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