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Тисячі гривень — відомий блогер розпитав Садового про вартість його одягу

2 жовтня 2024 13:30
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Ніколас Карма дізнався, скільки коштує "лук" Андрія Садового — ціни здивували
Мер Львова Андрій Садовий та блогер Ніколас Карма. Фото: скриншот
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Український блогер Ніколас Карма запитав мера Львова Андрія Садового про вартість його одягу. Міський голова поділився цінами на окремі елементи свого гардеробу.

Відео з Садовим блогер опублікував у соцмережах.

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Говорячи про вартість свого одягу, Садовий поділився цінами на окремі елементи свого стилю, включаючи штани та взуття.

За словами міського голови, його куртка коштує 3650 гривень. Взуття від  українського виробника вартує 1500 гривень. За штани Садовий віддав 49 євро.

"Я вас нічим не здивував", — резюмував мер.

Раніше головна державна інспекторка Львівської митниці Юлія Дрига засвітилася у відео відомого блогера Ніколаса Карми. Вона похизувалася модним "луком" за вісім тисяч доларів, маючи річний дохід 136 тисяч гривень. Після скандалу Дрига написала заяву на звільнення за угодою сторін.

Також ми повідомляли, що Ніколас Карма нарвався на суспільний хейт через одне зі своїх опитувань.

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