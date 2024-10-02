Николас Карма узнал, сколько стоит "лук" Андрея Садового — цены удивили

Мэр Львова Андрей Садовый и блоггер Николас Карма. Фото: скриншот

Украинский блогер Николас Карма спросил мэра Львова Андрея Садового о стоимости его одежды. Городской глава поделился ценами на отдельные элементы своего гардероба.

Видео с Садовым блоггер опубликовал в соцсетях.

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Говоря о стоимости своей одежды, Садовый поделился ценами на отдельные элементы своего стиля, включая брюки и обувь.

По словам городского головы, его куртка стоит 3650 гривен. Обувь от украинского производителя обошлась в 1500 гривен. За штаны Садовый отдал 49 евро.

"Я вас ничем не удивил", — резюмировал мэр.

Ранее главная государственная инспектор Львовской таможни Юлия Дрига засветилась в видео известного блогера Николаса Кармы. Она похвасталась модным "луком" за восемь тысяч долларов, имея годовой доход в 136 тысяч гривен. После скандала Дрига написала заявление на увольнение по соглашению сторон.

Также мы сообщали, что Николас Карма нарвался на общественный хейт из-за одного из своих опросов.