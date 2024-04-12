У Львівській митниці прокоментували звільнення інспекторки, яка хизувалася дорогим вбранням

Головна державна інспекторка Львівської митниці Юлія Дрига та блогер Ніколас Карма. Фото: скриншот з відео

Виконувач обов'язків начальника Львівської митниці Андрій Кузнік прокоментував скандал за участю ексспівробітниці Юлії Дриги. Вона похвалилася блогеру образом за 8 тисяч доларів, маючи річний дохід 136 тисяч гривень.

Свій коментар Андрій Кузнік написав у Facebook у п'ятницю, 12 квітня.

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Звільнення Юлії Дриги

"Новина про колишню співробітницю Львівської митниці Юлію Дригу набирає обертів у медіапросторі, тому пояснюю обставини інциденту. Із 2 серпня 2023 року вона працювала головним інспектором управління адміністративно-господарської діяльності. Після відео розпочата перевірка, у рамках якої Дрига була запрошена для давання пояснень до відділу з питань запобігання корупції", — розповів Кузнік.

За його словами, митниця надіслала інформування до Національного агентства з питань запобігання корупції з метою проведення перевірки.

"Дрига написала заяву на звільнення за угодою сторін, на підставі якої мною підписано відповідний наказ. Вдячний усім, хто не пройшов повз цього відео й повідомив про цей випадок! Ми завжди на зв'язку із громадськістю і співпрацюємо з правоохоронцями, щоб упередити будь-які потенційні прояви недоброчесності", — додав Кузнік.

Допис Кузніка. Фото: скриншот

Нагадаємо, головна державна інспекторка Львівської митниці Юлія Дрига засвітилася у відео відомого блогера Ніколаса Карми. Вона похизувалася модним "луком" за вісім тисяч доларів.

Також народний депутат та колишній президент Петро Порошенко за час повномасштабної війни став одним із найбагатших олігархів України. У період за 2022-2023 роки доходи політика зросли у 20 разів порівняно з 2021-м.