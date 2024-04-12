Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Во Львовской таможне прокомментировали увольнение инспектора, которая хвасталась дорогим нарядом arrow

Во Львовской таможне прокомментировали увольнение инспектора, которая хвасталась дорогим нарядом

12 апреля 2024 22:12
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Во Львовской таможне прокомментировали увольнение инспектора, которая хвасталась дорогим нарядом
Главный государственный инспектор Львовской таможни Юлия Дрыга и блогер Николас Карма. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Исполняющий обязанности начальника Львовской таможни Андрей Кузник прокомментировал скандал с участием экс-сотрудника Юлии Дрыги. Она похвасталась блогеру образом за 8 тысяч долларов, имея годовой доход 136 тысяч гривен.

Свой комментарий Андрей Кузник написал в Facebook в пятницу, 12 апреля.

Читайте также:

Увольнение Юлии Дрыги

"Новость о бывшем сотруднике Львовской таможни Юлии Дрыге набирает обороты в медиапространстве, поэтому объясняю обстоятельства инцидента. Со 2 августа 2023 года она работала главным инспектором управления административно-хозяйственной деятельности. После видео начата проверка, в рамках которой Дрыга была приглашена для дачи объяснений в отдел по вопросам предотвращения коррупции", — рассказал Кузник.

По его словам, таможня направила информирование в Национальное агентство по предотвращению коррупции с целью проведения проверки.

"Дрыга написала заявление на увольнение по согласию сторон, на основании которого мною подписан соответствующий приказ. Благодарен всем, кто не прошел мимо этого видео и сообщил об этом случае! Мы всегда на связи с общественностью и сотрудничаем с правоохранителями, чтобы предотвратить любые потенциальные проявления недобропорядочности", — добавил Кузник.

null
Пост Кузника. Фото: скриншот

Напомним, главный государственный инспектор Львовской таможни Юлия Дрыга засветилась в видео известного блогера Николаса Кармы. Она похвасталась модным "луком" за восемь тысяч долларов.

Также народный депутат и бывший президент Петр Порошенко за время полномасштабной войны стал одним из самых богатых олигархов Украины. В период за 2022-2023 годы доходы политика выросли в 20 раз по сравнению с 2021 годом.

Львов
блогеры
деньги
одежда
увольнение
таможня

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

9 апреля 2024

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку

1 апреля 2024

07:21 Выезд женщин за границу — когда им могут отказать в пересечении границы

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы