Во Львовской таможне прокомментировали увольнение инспектора, которая хвасталась дорогим нарядом

Главный государственный инспектор Львовской таможни Юлия Дрыга и блогер Николас Карма. Фото: скриншот с видео

Исполняющий обязанности начальника Львовской таможни Андрей Кузник прокомментировал скандал с участием экс-сотрудника Юлии Дрыги. Она похвасталась блогеру образом за 8 тысяч долларов, имея годовой доход 136 тысяч гривен.

Свой комментарий Андрей Кузник написал в Facebook в пятницу, 12 апреля.

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Увольнение Юлии Дрыги

"Новость о бывшем сотруднике Львовской таможни Юлии Дрыге набирает обороты в медиапространстве, поэтому объясняю обстоятельства инцидента. Со 2 августа 2023 года она работала главным инспектором управления административно-хозяйственной деятельности. После видео начата проверка, в рамках которой Дрыга была приглашена для дачи объяснений в отдел по вопросам предотвращения коррупции", — рассказал Кузник.

По его словам, таможня направила информирование в Национальное агентство по предотвращению коррупции с целью проведения проверки.

"Дрыга написала заявление на увольнение по согласию сторон, на основании которого мною подписан соответствующий приказ. Благодарен всем, кто не прошел мимо этого видео и сообщил об этом случае! Мы всегда на связи с общественностью и сотрудничаем с правоохранителями, чтобы предотвратить любые потенциальные проявления недобропорядочности", — добавил Кузник.

Пост Кузника. Фото: скриншот

Напомним, главный государственный инспектор Львовской таможни Юлия Дрыга засветилась в видео известного блогера Николаса Кармы. Она похвасталась модным "луком" за восемь тысяч долларов.

Также народный депутат и бывший президент Петр Порошенко за время полномасштабной войны стал одним из самых богатых олигархов Украины. В период за 2022-2023 годы доходы политика выросли в 20 раз по сравнению с 2021 годом.