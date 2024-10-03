Андрей Садовый встретился с послом Великобритании

Андрей Садовый с послом Великобритании Мартином Гаррисом. Фото: Андрей Садовый

Мэр Львова Андрей Садовый провел встречу с послом Великобритании Мартином Гаррисом. Чиновники обсудили нюансы работы Британского офиса во Львове.

Об этом сообщил Андрей Садовый.

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Андрей Садовый хочет провести форум британских мэров

Британский посол сообщил, что в ведомстве увеличится количество работников, а работа Британского офиса во Львове будет продолжаться и дальше.

Между тем, Андрей Садовый заявил, что в 2025 году планирует провести во Львове форум британских мэров.

"Это поможет украинским общинам наладить качественные контакты на вертикальном уровне. Не забываем, что местное самоуправление – это база для развития государства. Спасибо за визит и за всю поддержку, особенно военную и безопасность, которую народ Великобритании оказывает Украине!" – написал Андрей Садовый.

Напомним, недавно Андрей Садовый устроил тренинг по кибербезопасности для чиновников городского совета Львова. Также известный блоггер поинтересовался сколько стоит одежда Андрея Садового.