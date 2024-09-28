Мер Львова Андрій Садовий влаштував у міськраді тренінг для протидії кібератакам

Тренінг з кібербезпеки у Львівській міській раді. Фото: ЛМР

У Львівській ратуші вчили протидіяти кібератакам. Учасників воркшопу на реальних прикладах навчали протистояти російським хакерським нападам.

Про це інформує пресслужба Львівської міської ради у суботу, 28 вересня.

Читайте також:

Навчання кібербезпеці у Львівській ратуші

У рамках форуму інформаційних технологій, відбувся воркшоп з кібербезпеки. Учасників заходу на реальних прикладах вчили протистояти російським хакерським атакам.

Присутній на події мер Львова Андрій Садовий наголосив на важливості протистояти кіберзагрозам, адже їх може побільшати.

"Ми пережили досить серйозну кібератаку на початку цієї війни. Фактично нам знадобилося два тижні для стабілізації роботи. Але, дякуючи мудрим фахівцям, ми вирівняли ситуацію", — розповів Садовий.

Міський голова наголосив, що необхідно інвестувати людські та фінансові ресурси у протидію загрозі російських кібератак, адже їх буде ще більше.

"Це буде під час війни і це буде після завершення війни. Це буде тривати все наше життя. Тому ваша робота є надзвичайно потрібною", — наголосив Садовий.

Він також додав, що фахівці з кібербезпеки можуть розраховувати на всебічну підтримку з боку міської влади.

Учасники заходу розглядали конкретні російські кібератаки на українські платформи, і кожен, за своїм комп’ютером, вчився протистояти їм.

Під час тренінгу наголошувалося, що важливо мати різні паролі на різні акаунти, регулярно їх змінювати, завжди мати двофакторну автентифікацію на всі акаунти, бути відповідальним користувачем в інтернеті, перевіряти інформацію в першоджерелах

Важливо знати при цьому, що найслабша ланка в цьому кіберпросторі — це людина. І людину дуже часто обманюють і зламують завдяки новим технологіям.

"Завжди потрібно бути насторожі. Нові технології з’являються постійно, і люди мають вміти ними користуватися і протидіяти загрозам, щоб технології не ставали нашими вразливими місцями, а навпаки, ставали нашими перевагами", — зазначив експерт з кібербезпеки Єгор Аушев.

Нагадаємо, мер Львова Андрій Садовий завершує свій візит до Сполучених Штатів Америки. Він зазначив, що головними темами були енергетична та фінансова стійкість, а також реабілітація.

Раніше у Львові заклали капсулу часу на місці будівництва нового медичного закладу. Участь у дійстві взяв мер з німецького міста-побратима Вюрцбурга Крістіан Шухартд спільно з очільником Львова Андрієм Садовим.