Мер Львова Андрій Садовий завершив візит до США — підсумки

Мер Львова Андрій Садовий та посол України в США Оксана Маркарова. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

Мер Львова Андрій Садовий завершує свій візит до Сполучених Штатів Америки. Він зазначив, що головними темами були енергетична та фінансова стійкість, а також реабілітація.

Про це Андрій Садовий повідомив у Facebook у неділю, 22 вересня.

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Візит Садового до США

Мер Львова зазначив, що з боку може здаватися, що вся Америка занурена у виборчий процес, однак це не так.

Візит Садового до США. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

"На початку візиту до Вашингтона зустрівся з пані послом Оксаною Маркаровою. Дякую за важливі поради перед стартом роботи. Пані Оксана завжди дуже добре відчуває мікроклімат", — наголосив Садовий.

Він також розмовляв з Джеффрі Пайєттом, який колись працював послом в Україні, а наразі є одним із головних радників Держдепартаменту з питань енергетики. За його словами, це була важлива розмова про можливості та потреби відновлюваної енергетики і загалом відновлення України.

Візит Садового до США. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

Садовий каже, що чекав на зустріч із представниками університетів Огайо та Джорджтаун. Він зазначив, можливо, вони стануть першими офіційними партнерами UNBROKEN у Львові.

"Виступив на форумі мерів Strong Cities. Місцеве самоврядування у всьому світі — це зовсім інший рівень комунікації. Без сумніву, окрім міждержавної політики, треба вибудовувати міцні зв’язки між містами. Тоді це буде дійсно якісна співпраця повного циклу", — наголосив мер Львова.

Візит Садового до США. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

Він запросив усіх міських голів відвідати Україну, щоб побачити, як виглядає стійкість у дії, і долучитися до її зміцнення.

"DFC — американський інвестиційний банк, має кілька дуже предметних і корисних пропозицій для нашого місцевого бізнесу. Домовилися про співпрацю у Львові", — додав Садовий.

Допис Садового. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський побував у Львові, де відвідав район, куди влучила російська ракета У супроводі міського голови Львова Андрія Садового, Сікорський вшанував пам'ять загиблих та оглянув зруйновані будівлі.

Також у Львові триває ініціатива #ВізьмиБудинокПідОпіку. Вона передбачає відновлення житлових будівель, які пошкодили російські ракети.