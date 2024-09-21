Ініціатива #ВізьмиБудинокПідОпіку - у Львові відбудують два будинки

Садовий анонсував відновлення двох будинків у Львові, пошкоджених ракетою
У Львові триває ініціатива #ВізьмиБудинокПідОпіку. Вона передбачає відновлення житлових будівель, які пошкодили російські ракети.
Про це повідомив мер міста Андрій Садовий у Telegram у суботу, 21 вересня.
Відновлення будинків у Львові
"Цього тижня маємо кількох нових учасників ініціативи #ВізьмиБудинокПідОпіку", — йдеться у повідомленні.
Садовий уточнив, що Асоціація західноукраїнських забудовників відновить два житлові будинки, які пошкодила російська ракета.
Мер міста подякував за підтримку у ці важкі часи.
Нагадаємо, вчора у Львівську область залетів один ворожий безпілотник. Силам ППО вдалося знищити його, але внаслідок падіння уламків виникла пожежа.
Також ми писали, що один з постраждалих будинків 4 вересня у Львові не підлягає відновленню.
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