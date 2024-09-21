Ініціатива #ВізьмиБудинокПідОпіку - у Львові відбудують два будинки

Пошкоджений будинок. Фото: Telegram/Андрій Садовий

У Львові триває ініціатива #ВізьмиБудинокПідОпіку. Вона передбачає відновлення житлових будівель, які пошкодили російські ракети.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий у Telegram у суботу, 21 вересня.

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"Цього тижня маємо кількох нових учасників ініціативи #ВізьмиБудинокПідОпіку", — йдеться у повідомленні.

Садовий уточнив, що Асоціація західноукраїнських забудовників відновить два житлові будинки, які пошкодила російська ракета.

Мер міста подякував за підтримку у ці важкі часи.

Скриншот допису Садового

Нагадаємо, вчора у Львівську область залетів один ворожий безпілотник. Силам ППО вдалося знищити його, але внаслідок падіння уламків виникла пожежа.

Також ми писали, що один з постраждалих будинків 4 вересня у Львові не підлягає відновленню.