Инициатива #ВозьмиДом Подопеку - во Львове отстроят два дома

Поврежден дом. Фото: Telegram/Андрей Садовый

Во Львове продолжается инициатива #ВізьмиБудинокПідОпіку. Она предполагает восстановление жилых зданий, которые повредили российские ракеты.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый в Telegram в субботу, 21 сентября.

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Восстановление домов во Львове

"На этой неделе есть несколько новых участников инициативы #ВізьмиБудинокПідОпіку", — говорится в сообщении.

Садовый уточнил, что Ассоциация западноукраинских застройщиков восстановит два жилых дома, которые повредила российская ракета.

Мэр города поблагодарил за поддержку в эти трудные времена.

Скриншот поста Садового

Напомним, вчера во Львовскую область залетел один вражеский беспилотник. Силам ПВО удалось уничтожить его, но в результате падения обломков возник пожар.

Также мы писали, что один из пострадавших домов 4 сентября во Львове не подлежит восстановлению.