Инициатива #ВозьмиДом Подопеку - во Львове отстроят два дома

Садовый анонсировал восстановление двух домов во Львове, поврежденных ракетой
Во Львове продолжается инициатива #ВізьмиБудинокПідОпіку. Она предполагает восстановление жилых зданий, которые повредили российские ракеты.
Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый в Telegram в субботу, 21 сентября.
Восстановление домов во Львове
"На этой неделе есть несколько новых участников инициативы #ВізьмиБудинокПідОпіку", — говорится в сообщении.
Садовый уточнил, что Ассоциация западноукраинских застройщиков восстановит два жилых дома, которые повредила российская ракета.
Мэр города поблагодарил за поддержку в эти трудные времена.
Напомним, вчера во Львовскую область залетел один вражеский беспилотник. Силам ПВО удалось уничтожить его, но в результате падения обломков возник пожар.
Также мы писали, что один из пострадавших домов 4 сентября во Львове не подлежит восстановлению.
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