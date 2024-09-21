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Садовый анонсировал восстановление двух домов во Львове, поврежденных ракетой

21 сентября 2024 12:00
Евгения Брюховецкая - редактор
Инициатива #ВозьмиДом Подопеку - во Львове отстроят два дома
Поврежден дом. Фото: Telegram/Андрей Садовый
Евгения Брюховецкая - редактор

Во Львове продолжается инициатива #ВізьмиБудинокПідОпіку. Она предполагает восстановление жилых зданий, которые повредили российские ракеты.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый в Telegram в субботу, 21 сентября.

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"На этой неделе есть несколько новых участников инициативы #ВізьмиБудинокПідОпіку", — говорится в сообщении.

Садовый уточнил, что Ассоциация западноукраинских застройщиков восстановит два жилых дома, которые повредила российская ракета.

Мэр города поблагодарил за поддержку в эти трудные времена.

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Скриншот поста Садового

Напомним, вчера во Львовскую область залетел один вражеский беспилотник. Силам ПВО удалось уничтожить его, но в результате падения обломков возник пожар.

Также мы писали, что один из пострадавших домов 4 сентября во Львове не подлежит восстановлению.

Львов обстрелы восстановление дом война в Украине

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