Львівщину вночі 20 вересня атакував дрон — горіла господарська будівля

Наслідки падіння уламків. Фото: ДСНС

У Львівську область в ніч проти п'ятниці, 20 вересня, залетів один ворожий безпілотник. Силам ППО вдалося знищити його, але внаслідок падіння уламків виникла пожежа.

Про це повідомив голова ОВА Максим Козицький у Telegram.

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"Унаслідок падіння уламків БпЛА близько 04:30 виникла пожежа в одному зі сіл області. Загорілося приміщення колишнього колгоспу", — йдеться у повідомленні.

Наслідки падіння уламків. Фото: ДСНС

Працівники ДСНС оперативно загасили загоряння: було залучено 20 осіб та чотири одиниці спецтехніки. Вогонь пошкодив один вантажний автомобіль та два легкових, а у житлових будинках поблизу були вибиті вікна.

Наслідки падіння уламків. Фото: ДСНС

"Найважливіше: за даними на цю годину, жертв чи постраждалих нема", — додав Козицький.

Скриншот допису Козицького

У ДСНС зазначили, що через падіння уламків дрона у селі Куликів сталося руйнування господарської цегляної двоповерхової будівлі та пожежа на площі 20 квадратних метрів.