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На Львовщине произошел пожар из-за падения обломков БпЛА — в ГСЧС показали последствия

20 сентября 2024 08:11
Евгения Брюховецкая - редактор
Львовщину ночью 20 сентября атаковал дрон - горело хозяйственное здание
Последствия падения обломков. Фото: ГСЧС
Евгения Брюховецкая - редактор

Во Львовскую область в ночь на пятницу, 20 сентября, залетел один вражеский беспилотник. Силам ПВО удалось уничтожить его, но в результате падения обломков возник пожар.

Об этом сообщил глава ОВА Максим Козицкий в Telegram.

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"В результате падения обломков БпЛА около 04:30 возник пожар в одном из сел области. Загорелось помещение бывшего колхоза", — говорится в сообщении.

Во Львовской области после падения обломков загорелось хозяйственное здание
Последствия падения обломков. Фото: ГСЧС

Работники ГСЧС оперативно потушили возгорание: было привлечено 20 человек и четыре единицы спецтехники. Огонь повредил один грузовой автомобиль и два легковых, а в жилых домах поблизости были выбиты окна.

Во Львовской области горело здание площадью 20 кв. м из-за падения обломков дрона
Последствия падения обломков. Фото: ГСЧС

"Самое важное: по данным на этот час, жертв или пострадавших нет", —- добавил Козицкий.

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Скриншот поста Козицкого

В ГСЧС отметили, что из-за падения обломков дрона в селе Куликов произошло разрушение хозяйственного кирпичного двухэтажного здания и пожар на площади 20 квадратных метров.

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Скриншот поста ГСЧС

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