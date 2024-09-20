Львовщину ночью 20 сентября атаковал дрон - горело хозяйственное здание

Последствия падения обломков. Фото: ГСЧС

Во Львовскую область в ночь на пятницу, 20 сентября, залетел один вражеский беспилотник. Силам ПВО удалось уничтожить его, но в результате падения обломков возник пожар.

Об этом сообщил глава ОВА Максим Козицкий в Telegram.

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"В результате падения обломков БпЛА около 04:30 возник пожар в одном из сел области. Загорелось помещение бывшего колхоза", — говорится в сообщении.

Последствия падения обломков. Фото: ГСЧС

Работники ГСЧС оперативно потушили возгорание: было привлечено 20 человек и четыре единицы спецтехники. Огонь повредил один грузовой автомобиль и два легковых, а в жилых домах поблизости были выбиты окна.

Последствия падения обломков. Фото: ГСЧС

"Самое важное: по данным на этот час, жертв или пострадавших нет", —- добавил Козицкий.

Скриншот поста Козицкого

В ГСЧС отметили, что из-за падения обломков дрона в селе Куликов произошло разрушение хозяйственного кирпичного двухэтажного здания и пожар на площади 20 квадратных метров.