Во Львовской области под колесами поезда погибла женщина

Во Львовской области электропоезд сбил женщину. Фото: ГУНП во Львовской области

Во Львовской области под колеса электровоза попала женщина. Смертельное ДТП произошло на участке железной дороги в Стрые, от полученных травм пострадавшая скончалась в больнице.

Об этом сообщили пресс-служба полиции Львовской области в четверг, 19 сентября.

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В Стрые в результате наезда электровоза погибла женщина. ДТП произошло 18 сентября около 14:20 на перегоне "Стрый-Ходоров".

Правоохранители установили личность погибшей — в результате смертельных травм умерла 27-летняя жительница одного из сел Стрыйского района.

"Несмотря на усилия медиков, женщина от полученных травм скончалась в реанимации", — говорится в сообщении.

По факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта следователи открыли уголовное производство, обстоятельства ДТП устанавливаются. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.