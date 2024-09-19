На Львівщині під колесами потяга загинула жінка

На Львівщині електропотяг збив жінку. Фото: ГУНП у Львівській області

У Львівській області під колеса електровоза потрапила жінка. Смертельна ДТП сталася на ділянці залізниці у Стрию, від отриманих травм постраждала померла в лікарні.

Про це повідомили пресслужба поліції Львівщини у четвер, 19 вересня.

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У Стрию внаслідок наїзду електровоза загинула жінка. ДТП сталася 18 вересня близько 14:20 на перегоні "Стрий-Ходорів".

Правоохоронці встановили особу загиблої — внаслідок смертельних травм померла 27-річна жителька одного з сіл Стрийського району.

"Попри зусилля медиків, жінка від отриманих травм померла в реанімації", — йдеться в повідомленні.

За фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту слідчі відкрили кримінальне провадження, обставини ДТП встановлюються. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.