У Львові після обстрілу 4 вересня один з будинків визнано непригодним для відновлення

Обстріл Львова 4 вересня — один з постраждалих будинків не підлягає відновленню
У Львові внаслідок російського обстрілу 4 вересня один з постраждалих будинків не підлягає відновленню. Загалом у ньому є 12 квартир.
Про це повідомив перший заступник міського голови Андрій Москаленко у Facebook.
Постраждалі будинки у Львові внаслідок обстрілу
Москаленко розповів, що один з будинків, який зазнав російської атаки — на вул. Міхновських, 38 — не підлягає відновленню.
Представники місцевої влади зустрілись з мешканцями будинку. Вони обговорили пропозиції, як будуть повертати людям помешкання.
"Узгоджуємо юридичні і технічні аспекти. Детальніше згодом", — зазначив перший заступник міського голови.
Загалом від російської атаки постраждало 189 будинків у Франківському та Залізничному районах міста.
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