У Львові після обстрілу 4 вересня один з будинків визнано непригодним для відновлення

Наслідки російського удару по Львову 4 вересня. Фото: REUTERS/Roman Baluk

У Львові внаслідок російського обстрілу 4 вересня один з постраждалих будинків не підлягає відновленню. Загалом у ньому є 12 квартир.

Про це повідомив перший заступник міського голови Андрій Москаленко у Facebook.

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Москаленко розповів, що один з будинків, який зазнав російської атаки — на вул. Міхновських, 38 — не підлягає відновленню.

Будинок у Львові після російської атаки 4 вересня. Фото: facebook.com/andriy.moskalenko

Представники місцевої влади зустрілись з мешканцями будинку. Вони обговорили пропозиції, як будуть повертати людям помешкання.

"Узгоджуємо юридичні і технічні аспекти. Детальніше згодом", — зазначив перший заступник міського голови.

Загалом від російської атаки постраждало 189 будинків у Франківському та Залізничному районах міста.