Во Львове после обстрела 4 сентября один из домов признан непригодным для восстановления

Обстрел Львова 4 сентября — один из пострадавших домов не подлежит восстановлению
Во Львове в результате российского обстрела 4 сентября один из пострадавших домов не подлежит восстановлению. Всего в нем есть 12 квартир.
Об этом сообщил первый заместитель городского головы Андрей Москаленко в Facebook.
Пострадавшие дома во Львове в результате обстрела
Москаленко рассказал, что один из домов, который подвергся российской атаке — на ул. Михновских, 38 — не подлежит восстановлению.
Представители местной власти встретились с жителями дома. Они обсудили предложения, как будут возвращать людям жилье.
"Согласовываем юридические и технические аспекты. Подробнее позже", — отметил первый заместитель городского головы.
Всего от российской атаки пострадали 189 домов во Франковском и Железнодорожном районах города.
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