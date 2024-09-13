Во Львове после обстрела 4 сентября один из домов признан непригодным для восстановления

Последствия удара по Львову 4 сентября. Фото: REUTERS/Roman Baluk

Во Львове в результате российского обстрела 4 сентября один из пострадавших домов не подлежит восстановлению. Всего в нем есть 12 квартир.

Об этом сообщил первый заместитель городского головы Андрей Москаленко в Facebook.

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Москаленко рассказал, что один из домов, который подвергся российской атаке — на ул. Михновских, 38 — не подлежит восстановлению.

Дом во Львове после атаки 4 сентября. Фото: facebook.com/andriy.moskalenko

Представители местной власти встретились с жителями дома. Они обсудили предложения, как будут возвращать людям жилье.

"Согласовываем юридические и технические аспекты. Подробнее позже", — отметил первый заместитель городского головы.

Всего от российской атаки пострадали 189 домов во Франковском и Железнодорожном районах города.