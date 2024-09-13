Вбивство Ірини Фаріон — донька загиблої вимагає довічного ув'язнення

Адвокат Наталія Романик, донька Ірини Фаріон Софія Особа та ієромонах-студит Юстин Бойко на пресконференції. Фото: Новини.LIVE

У Львові відбулася пресконференція щодо вбивства Ірини Фаріон. Донька мовознавиці та екснардепки разом з адвокаткою заявили, що хочуть змінити кваліфікацію кримінальної справи підозрюваного, аби йому присудили максимальний термін покарання.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE, який побував на місці подій.

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Адвокатка Наталія Романик, яка захищає інтереси доньки вбитої Ірини Фаріон, заявила, що робота поліції триває. Наразі вона вже ознайомилась з новими фактами розслідування.

"Проведена величезна кількість допитів, слідчих експериментів, призначені експертизи і вже навіть те, що зараз є, воно може стати достатньою підставою для обвинувального акту, але все-таки вичікують, допрацьовують ці всі моменти", — поділилась адвокатка.

Донька Ірини Фаріон Софія Особа заявила, що хоче знайти замовника та виконавця вбивства та перекваліфікувати справу на частину 2 статті 115 Кримінального кодексу України, яка несе за собою покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Вона додала, що нападник діяв обдумано.

"Ми маємо це довести до кінця, ми маємо знайти виконавця, знайти замовників. Добре, є підозрюваний, але ми маємо зробити так, щоб ця людина сіла довічно за це вбивство. Бо це було вбивство обдумане. Він знав, на що він йде. Підійшов до неї впритул. Все, що він робив — з ціллю її вбити моментальним пострілом в голову", — сказала Софія Особа.

Експертизи та слідчі експерименти у ході розслідування вбивства Ірини Фаріон

Адвокатка Наталія Романик додала, що наразі вже призначена амбулаторна та судово-психіатрична експертиза підозрюваного. Вона підтвердила, що за висновками, деталі яких вона не розкрила через таємницю слідства, нападник діяв послідовно та продумано з метою на конкретний результат.

"Перша частина статті це 15 років максимум, але мені зараз стали відомі факти, які говорять, що можливо перекваліфікувати. Є підстави для цієї перекваліфікації і я, як представник потерпілих, буду на цьому наполягати. В потерпілої є багато прав, які можна реалізовувати. Якщо цього хлопця з якихось причин визнають неосудним, то ми вимагатимемо призначення додаткової експертизи", — заявила Романик.

Нагадаємо, замах на Ірину Фаріон стався у Львові 19 липня. Нападник вистрілив у мовознавицю та екснардепку, куля попала в голову, її екстрено госпіталізували, але Фаріон врятувати не вдалося. Жінка померла у львівській лікарні.

За словами лікарів, серце пацієнтки не витримало. Там наголосили, що мовознавицю доправили у критичному стані із важкою вогнепальною травмою головного мозку.

Галицький районний суд Львова 26 липня обрав міру запобіжного заходу В'ячеславу Зінченку, якого підозрюють у вбивстві Фаріон. Його будуть тримати під вартою 60 днів без можливості внесення застави.

Згодом батьки 18-річного Зінченка розкрили нові деталі справи. Вони запевняють, що їхній син не причетний до цього злочину.