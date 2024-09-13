Убийство Ирины Фарион — дочь погибшей требует пожизненного заключения

Адвокат Наталья Романик, дочь Ирины Фарион София Особа и иеромонах-студит Юстин Бойко на пресс-конференции. Фото: Новини.LIVE

Во Львове состоялась пресс-конференция по убийству Ирины Фарион. Дочь языковеда и экс-нардепа вместе с адвокатом заявили, что хотят изменить квалификацию уголовного дела подозреваемого, чтобы ему присудили максимальный срок наказания.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE, побывавший на месте событий.

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Адвокат Наталья Романик, защищающая интересы дочери убитой Ирины Фарион, заявила, что работа полиции продолжается. Она уже ознакомилась с новыми фактами расследования.

"Проведено огромное количество допросов, следственных экспериментов, назначены экспертизы и уже даже то, что сейчас есть, оно может стать достаточным основанием для обвинительного акта, но все-таки выжидают, дорабатывают все эти моменты", — поделилась адвокат.

Дочь Ирины Фарион София Особа заявила, что хочет найти заказчика и исполнителя убийства и переквалифицировать дело по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины, которая несет за собой наказание в виде пожизненного лишения свободы. Она добавила, что нападающий действовал обдуманно.

"Мы должны это довести до конца, мы должны найти исполнителя, найти заказчиков. Хорошо, подозреваемый, но мы должны сделать так, чтобы этот человек сел пожизненно за это убийство. Потому что это было убийство обдумано. Он знал на что он идет. Подошел к ней вплотную. Все, что он делал — с целью ее убить моментальным выстрелом в голову", — сказала София Особа.

Экспертизы и следственные эксперименты в ходе расследования убийства Ирины Фарион

Адвокат Наталья Романик добавила, что в настоящее время уже назначена амбулаторная и судебно-психиатрическая экспертиза подозреваемого. Она подтвердила, что по выводам, детали которых она не раскрыла из-за тайны следствия, нападающий действовал последовательно и продуманно с целью конкретных результатов.

"Первая часть статьи это 15 лет максимум, но мне сейчас стали известны факты, которые говорят, что можно переквалифицировать. Есть основания для этой переквалификации и я, как представитель потерпевших, буду на этом настаивать. У потерпевшей есть много прав, которые можно реализовывать. Если этого парня по каким-то причинам признают невменяемым, так что мы будем требовать назначения дополнительной экспертизы", — заявила Романик.

Напомним, покушение на Ирину Фарион произошло во Львове 19 июля. Нападающий выстрелил в языковеда и экс-нардепа, пуля попала в голову, ее экстренно госпитализировали, но Фарион спасти не удалось. Женщина скончалась во львовской больнице.

По словам врачей, сердце пациентки не выдержало. Там отметили, что языковед доставили в критическом состоянии с тяжелой огнестрельной травмой головного мозга.

Галицкий районный суд Львова 26 июля избрал меру пресечения Вячеславу Зинченко, подозреваемого в убийстве Фарион. Его будут содержать под стражей 60 дней без возможности внесения залога.

Впоследствии родители 18-летнего Зинченко раскрыли новые детали дела. Они уверяют, что их сын не причастен к этому преступлению.