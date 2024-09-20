У Львові ТЦК одразу ж відпустили чоловіка після затримання — подробиці

У Львові працівники ТЦК "грубо" затримали чоловіка, проте одразу ж відпустили
У Львові співробітники територіального центру комплектування силою затримали молодого чоловіка. Однак його одразу ж відпустили.
Про це повідомило видання ТСН.
ТЦК силою затримали чоловіка
За інформацією з телеграм-каналів, причиною звільнення затриманого стала присутність відеокамери. Представники ТЦК, побачивши, що їх дії знімаються, вирішили не продовжувати затримання.
Нагадаємо, в Мукачевому чоловік вдарив пляшкою співробітника територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Військові затримали зловмисника і передали його поліції.
Раніше ми писали, що адвокат звернув увагу на критичну ситуацію з дотриманням прав і свобод громадян в Україні. Він заявив, що дії представників територіальних центрів комплектування викликають серйозні занепокоєння.
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