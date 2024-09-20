Во Львове ТЦК сразу же отпустили мужчину после задержания

Проверка документов мужчины. Иллюстративное фото: Одесский областной ТЦК и СП

Во Львове сотрудники территориального центра комплектования силой задержали молодого человека. Однако его сразу же отпустили.

Об этом сообщило издание ТСН.

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ТЦК силой задержали мужчину

По информации из телеграмм-каналов, причиной освобождения задержанного стало присутствие видеокамеры. Представители ТЦК, увидев, что их действия снимаются, решили не продолжать задержание.

Напомним, в Мукачево мужчина ударил бутылкой сотрудника территориального центра комплектования и социальной поддержки. Военные задержали злоумышленника и передали полиции.

Ранее мы писали, что адвокат обратил внимание на критическую ситуацию с соблюдением прав и свобод граждан Украины. Он заявил, что действия представителей территориальных центров комплектования вызывают серьезную обеспокоенность.