Во Львове ТЦК сразу же отпустили мужчину после задержания

Во Львове работники ТЦК "грубо" задержали мужчину, однако сразу же отпустили
Во Львове сотрудники территориального центра комплектования силой задержали молодого человека. Однако его сразу же отпустили.
Об этом сообщило издание ТСН.
ТЦК силой задержали мужчину
По информации из телеграмм-каналов, причиной освобождения задержанного стало присутствие видеокамеры. Представители ТЦК, увидев, что их действия снимаются, решили не продолжать задержание.
Напомним, в Мукачево мужчина ударил бутылкой сотрудника территориального центра комплектования и социальной поддержки. Военные задержали злоумышленника и передали полиции.
Ранее мы писали, что адвокат обратил внимание на критическую ситуацию с соблюдением прав и свобод граждан Украины. Он заявил, что действия представителей территориальных центров комплектования вызывают серьезную обеспокоенность.
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