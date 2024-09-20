Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Во Львове работники ТЦК "грубо" задержали мужчину, однако сразу же отпустили arrow

Во Львове работники ТЦК "грубо" задержали мужчину, однако сразу же отпустили

20 сентября 2024 21:32
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Во Львове ТЦК сразу же отпустили мужчину после задержания
Проверка документов мужчины. Иллюстративное фото: Одесский областной ТЦК и СП
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Во Львове сотрудники территориального центра комплектования силой задержали молодого человека. Однако его сразу же отпустили.

Об этом сообщило издание ТСН.

Читайте также:

ТЦК силой задержали мужчину

По информации из телеграмм-каналов, причиной освобождения задержанного стало присутствие видеокамеры. Представители ТЦК, увидев, что их действия снимаются, решили не продолжать задержание.

Напомним, в Мукачево мужчина ударил бутылкой сотрудника территориального центра комплектования и социальной поддержки. Военные задержали злоумышленника и передали полиции.

Ранее мы писали, что адвокат обратил внимание на критическую ситуацию с соблюдением прав и свобод граждан Украины. Он заявил, что действия представителей территориальных центров комплектования вызывают серьезную обеспокоенность.

Львов Украина Львовская область мобилизация ТЦК и СП

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

21:40 Авария с участием пенсионерки во Львове — у Садового сообщили, что произошло

21:32 Во Львове работники ТЦК "грубо" задержали мужчину, однако сразу же отпустили

Text

21:16 Нардеп Ясько призвала украинцев готовиться к худшему сценарию отключений света зимой

21:13 Во Львовской области жена погибшего воина судилась с в/ч — на чью сторону склонится Фемида

21:06 Военный учет из-за границы — можно ли дистанционно получить военный документ

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

21:04 Украинские таможенники перехватили первую партию контрабандных iPhone 16

21:03 Во Львове за взятку обещал устроить мобилизованного в тыловую часть — какое решение суда

20:57 В Укрэнерго порадовали украинцев графиком отключений света на завтра

20:25 В Днепре прогремели мощные взрывы

20:24 Синоптики предупредили несколько областей о возвращении жаркой погоды завтра

21:40 Авария с участием пенсионерки во Львове — у Садового сообщили, что произошло

21:32 Во Львове работники ТЦК "грубо" задержали мужчину, однако сразу же отпустили

21:13 Во Львовской области жена погибшего воина судилась с в/ч — на чью сторону склонится Фемида

21:06 Военный учет из-за границы — можно ли дистанционно получить военный документ

21:04 Украинские таможенники перехватили первую партию контрабандных iPhone 16

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

21:03 Во Львове за взятку обещал устроить мобилизованного в тыловую часть — какое решение суда

20:57 В Укрэнерго порадовали украинцев графиком отключений света на завтра

20:25 В Днепре прогремели мощные взрывы

20:24 Синоптики предупредили несколько областей о возвращении жаркой погоды завтра

20:23 Россияне нервничают из-за войны против Украины — перехват ГУР из Белгородской области

18:43 Одесситы о мире и победе — какими их видят

06:37 Цены на продукты в Украине — на сколько подорожали мясо, сало и колбаса в сентябре

Новость с видео

06:07 Сокращают выплаты и требуют работать — изменения для украинских беженцев в ЕС

19 сентября 2024

19:33 Одесский онкодиспансер сегодня — ТОП-3 заболеваний и что изменилось за год

18 сентября 2024
Эксклюзив

18:43 Компенсация за затопленное авто в Одессе — миф или реальность

06:40 В Украине продолжают расти цены на золото — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в сентябре

06:36 Дорогой металлолом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские танки

Эксклюзив

05:31 Маленькая кремниевая долина: чем и как живет красный республиканский штат Техас

17 сентября 2024

18:37 Состояние энергетики и прогноз на зиму в Николаеве — эксклюзив

17:07 Насколько готовы одесситы к предстоящему отопительному сезону — чего опасаются

Text

21:16 Нардеп Ясько призвала украинцев готовиться к худшему сценарию отключений света зимой

Text

19:52 Представитель Киевсовета прокомментировал инцидент, когда автомобиль провалился под асфальт

Text

18:58 В КГГА разъяснили, когда улучшится ситуация со смогом в Киеве

Text

17:58 Удар по складу РФ в Тверской области и визит фон дер Ляйен в Киев — эфир Вечір.LIVE

Text

16:37 Братчук отреагировал на информацию о том, что Россия знала об операции на Курщине заранее

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

Text

13:15 Семейный врач дал советы, как уменьшить влияние загрязненного воздуха на здоровье

Text

13:00 Визит фон дер Ляен в Киев и снятие ограничений на удары по России — эфир День.LIVE

Text

11:56 Деньги от ЕС на поддержку энергетики Украины — нардеп объяснил принцип распределения

Text

11:26 Спикер ГСЧС объяснила причину задымленности в Киеве и когда это прекратится

Text

09:20 Эксперт перечислил откуда боеспособные подразделения Россия перебросила на Курск

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:24 Кулеба после отставки эмоционально обратился к украинцам — что сказал

19 сентября 2024

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

13 сентября 2024

06:10 Украинцы получат доплаты к пенсиям в 889 грн — кто имеет право

9 сентября 2024

00:30 Друзья Джей Ло и Аффлека рассказали, чья идея была приобрести многомиллионный дом

12 сентября 2024

14:31 Повышение пенсий на 1500 грн — что известно о будущей индексации

10 сентября 2024

03:20 Торт за 15 минут, всего из 5 ингредиентов — без выпечки, быстро, бюджетно и очень вкусно

9 сентября 2024

09:41 Военные могут остаться без зарплат — в Раде сделали важное заявление

10 сентября 2024

08:00 Украинцам доступна финансовая помощь от NRC — как подать заявку

14 сентября 2024

16:20 Откупиться будет невозможно — в Украине анонсировали новые правила бронирования от мобилизации