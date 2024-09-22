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Садовый поделился деталями своего визита в США

22 сентября 2024 18:42
Аркадий Пастула - Редактор
Мэр Львова Андрей Садовый завершил визит в США — итоги
Мэр Львова Андрей Садовый и посол Украины в США Оксана Маркарова. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi
Аркадий Пастула - Редактор

Мэр Львова Андрей Садовый завершает свой визит в Соединенные Штаты Америки. Он отметил, что главными темами была энергетическая и финансовая устойчивость, а также реабилитация.

Об этом Андрей Садовый сообщил в Facebook в воскресенье, 22 сентября.

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Визит Садового в США

Мэр Львова отметил, что со стороны может показаться, что вся Америка погружена в избирательный процесс, однако это не так.

Садовый посетил США
Визит Садового в США. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

"В начале визита в Вашингтон встретился с послом Оксаной Маркаровой. Спасибо за важные советы перед стартом работы. Оксана всегда очень хорошо чувствует микроклимат", — подчеркнул Садовый.

Он также разговаривал с Джеффри Пайеттом, который когда-то работал послом в Украине, а сейчас является одним из главных советников Госдепартамента по вопросам энергетики. По его словам, это был важный разговор о возможностях и потребностях возобновляемой энергетики и в целом восстановления Украины. 

Андрей Садовый в США
Визит Садового в США. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

Садовый говорит, что ждал встречи с представителями университетов Огайо и Джорджтаун. Он отметил, возможно, они станут первыми официальными партнерами UNBROKEN во Львове.

"Выступил на форуме мэров Strong Cities. Местное самоуправление во всем мире — это совсем другой уровень коммуникации. Без сомнения, кроме межгосударственной политики, надо выстраивать прочные связи между городами. Тогда это будет действительно качественное сотрудничество полного цикла", — подчеркнул мэр Львова.

Визит Садового в США
Визит Садового в США. Фото: facebook.com/andriy.sadovyi

Он пригласил всех городских голов посетить Украину, чтобы увидеть, как выглядит устойчивость в действии, и присоединиться к ее укреплению.

"DFC — американский инвестиционный банк, имеет несколько очень предметных и полезных предложений для нашего местного бизнеса. Договорились о сотрудничестве во Львове", — добавил Садовый.

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Пост Садового. Фото: скриншот

Напомним, недавно министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский побывал во Львове, где посетил район, куда попала российская ракета. В сопровождении городского головы Львова Андрея Садового, Сикорский почтил память погибших и осмотрел разрушенные здания.

Также во Львове продолжается инициатива #ВозьмиДомПодОпеку. Она предусматривает восстановление жилых зданий, которые повредили российские ракеты.

США украинцы Львов Андрей Садовый Америка

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