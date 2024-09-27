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Мер Львова Садовий прийняв 20 городян, яким не допомогли його заступники

27 вересня 2024 22:44
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Мер Львова Андрій Садовий прийняв 20 городян
Андрій Садовий спілкується з городянами. Фото: DailyLviv
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Міський голова Львова Андрій Садовий вислухав двадцятьох мешканців міста, яким не допомогли його заступники. Після цього він дав доручення провести службові розслідування щодо дій керівника одного з львівських комунальних підприємств.

Про це повідомило видання DailyLviv у п'ятницю, 27 вересня.

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Зазначається, що на особистий прийом до мера, який відбувався у Ратуші, цього разу записалося 20 мешканців. Городяни звертались до міського голови з різними питаннями, серед яких — питання щодо технічного стану будинків і прибудинкової території, надання житла, самочинного будівництва, діяльності міської бібліотеки, реконструкції стадіону, а також скарга мешканців щодо можливих неправомірних дій одного з керівників ЛКП.

Після спілкування з громадянами Садовий дав доручення керівникам відповідних підрозділів Львівської міської ради, які мають допомогти у вирішенні озвучених звернень.

Також будуть проведені службові розслідування щодо дій зазначеного керівника ЛКП.

Як записатися на прийом до мера

Запис на особисту зустріч до міського голови здійснюється у ЦНАП на площі Ринок. Міський голова здійснює прийом громадян з тих питань, що їх не вдалося вирішити його заступникам.

Для запису необхідно:

  • оформити заяву на ім’я міського голови з детальним описом проблеми;
  • додати до заяви попередні відповіді  (голів районних адміністрацій, керівників управлінь, департаментів), виконавчих органів, рішення суду, а також відповідних заступників міського голови;
  • решта питань з’ясовує з мешканцем адміністратор ЦНАПу.

Нагадаємо, мер Львова Андрій Садовий завершує свій візит до Сполучених Штатів Америки. Він зазначив, що головними темами були енергетична та фінансова стійкість, а також реабілітація.

Раніше у Львові заклали капсулу часу на місці будівництва нового медичного закладу. Участь у дійстві взяв мер з німецького міста-побратима Вюрцбурга Крістіан Шухартд спільно з очільником Львова Андрієм Садовим.

українці Львів Україна Андрій Садовий допомога

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