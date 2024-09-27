Мер Львова Андрій Садовий прийняв 20 городян

Мер Львова Садовий прийняв 20 городян, яким не допомогли його заступники
Міський голова Львова Андрій Садовий вислухав двадцятьох мешканців міста, яким не допомогли його заступники. Після цього він дав доручення провести службові розслідування щодо дій керівника одного з львівських комунальних підприємств.
Про це повідомило видання DailyLviv у п'ятницю, 27 вересня.
Садовий прийняв городян
Зазначається, що на особистий прийом до мера, який відбувався у Ратуші, цього разу записалося 20 мешканців. Городяни звертались до міського голови з різними питаннями, серед яких — питання щодо технічного стану будинків і прибудинкової території, надання житла, самочинного будівництва, діяльності міської бібліотеки, реконструкції стадіону, а також скарга мешканців щодо можливих неправомірних дій одного з керівників ЛКП.
Після спілкування з громадянами Садовий дав доручення керівникам відповідних підрозділів Львівської міської ради, які мають допомогти у вирішенні озвучених звернень.
Також будуть проведені службові розслідування щодо дій зазначеного керівника ЛКП.
Як записатися на прийом до мера
Запис на особисту зустріч до міського голови здійснюється у ЦНАП на площі Ринок. Міський голова здійснює прийом громадян з тих питань, що їх не вдалося вирішити його заступникам.
Для запису необхідно:
- оформити заяву на ім’я міського голови з детальним описом проблеми;
- додати до заяви попередні відповіді (голів районних адміністрацій, керівників управлінь, департаментів), виконавчих органів, рішення суду, а також відповідних заступників міського голови;
- решта питань з’ясовує з мешканцем адміністратор ЦНАПу.
Нагадаємо, мер Львова Андрій Садовий завершує свій візит до Сполучених Штатів Америки. Він зазначив, що головними темами були енергетична та фінансова стійкість, а також реабілітація.
Раніше у Львові заклали капсулу часу на місці будівництва нового медичного закладу. Участь у дійстві взяв мер з німецького міста-побратима Вюрцбурга Крістіан Шухартд спільно з очільником Львова Андрієм Садовим.
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