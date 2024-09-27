Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Мэр Львова Садовый принял 20 горожан, которым не помогли его заместители arrow

Мэр Львова Садовый принял 20 горожан, которым не помогли его заместители

27 сентября 2024 22:44
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Мэр Львова Андрей Садовый принял 20 горожан
Андрей Садовый общается с горожанами. Фото: DailyLviv
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Городской голова Львова Андрей Садовый выслушал двадцать жителей города, которым не помогли его заместители. После этого он дал поручение провести служебные расследования по действиям руководителя одного из львовских коммунальных предприятий.

Об этом сообщило издание DailyLviv в пятницу, 27 сентября.

Читайте также:

Садовый принял горожан

Отмечается, что на личный прием к мэру, который проходил в Ратуше, на этот раз записалось 20 жителей. Горожане обращались к городскому голове с разными вопросами, среди которых — вопросы технического состояния домов и придомовой территории, предоставления жилья, самочинного строительства, деятельности городской библиотеки, реконструкции стадиона, а также жалоба жителей относительно возможных неправомерных действий одного из руководителей ЛКП.

После общения с гражданами Садовый поручил руководителям соответствующих подразделений Львовского городского совета, которые должны помочь в решении озвученных обращений.

Также будут проведены служебные расследования по действиям указанного руководителя ЛКП.

Как записаться на прием к мэру

Запись на личную встречу городского головы осуществляется в ЦНАП на площади Рынок. Городской голова осуществляет прием граждан по тем вопросам, которые не удалось решить его заместителям.

Для записи необходимо:

  • оформить заявление на имя городского головы с подробным описанием проблемы;
  • добавить к заявлению предварительные ответы (председателей районных администраций, руководителей управлений, департаментов), исполнительных органов, решения суда, а также соответствующих заместителей городского головы;
  • остальные вопросы выясняет с жителем администратор ЦНАПа.

Напомним, мэр Львова Андрей Садовый завершает свой визит в Соединенные Штаты Америки. Он отметил, что главными темами была энергетическая и финансовая устойчивость, а также реабилитация.

Ранее во Львове заложили капсулу времени на месте строительства нового медицинского учреждения. Участие в действе принял мэр из немецкого города-побратима Вюрцбурга Кристиан Шухартд совместно с главой Львова Андреем Садовым.

украинцы Львов Украина Андрей Садовый помощь

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

23:38 Трамп пугает началом Третьей мировой в случае победы Харрис

23:33 Израиль ударил по бункеру с лидером "Хезболлы" — что стало с Хасаном Насраллой

Срочная новость

23:07 В Одесской области раздался взрыв — что известно об обстреле

23:04 Минздрав определил болезни и состояния, при которых будут назначать каннабис

22:44 Мэр Львова Садовый принял 20 горожан, которым не помогли его заместители

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа - 80x80

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа

22:39 В Киеве чиновник НБУ угрожал военному "прострелить ноги"

22:33 Напал на салон красоты в Киеве с ножом — как суд наказал мужчину

22:30 Прошел ВВК, но не пошел служить — на Одесчине вынесли приговор уклонисту

22:20 В Днепре раздаются мощные взрывы

21:59 Зеленский представил в США План победы Украины — что будет дальше

23:38 Трамп пугает началом Третьей мировой в случае победы Харрис

23:33 Израиль ударил по бункеру с лидером "Хезболлы" — что стало с Хасаном Насраллой

Срочная новость

23:07 В Одесской области раздался взрыв — что известно об обстреле

23:04 Минздрав определил болезни и состояния, при которых будут назначать каннабис

22:44 Мэр Львова Садовый принял 20 горожан, которым не помогли его заместители

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа - 80x80

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа

22:39 В Киеве чиновник НБУ угрожал военному "прострелить ноги"

22:33 Напал на салон красоты в Киеве с ножом — как суд наказал мужчину

22:30 Прошел ВВК, но не пошел служить — на Одесчине вынесли приговор уклонисту

22:20 В Днепре раздаются мощные взрывы

21:59 Зеленский представил в США План победы Украины — что будет дальше

Новость с видео

21:00 Смертельные аттракционы — как обезопасить себя во время экстрим-развлечений

Эксклюзив

18:54 Еле выживаем — одесситы о возможном повышении зарплат ТОП чиновников

11:01 Всемирный день сердца — что портит здоровье украинцев и как его сохранить

26 сентября 2024
Эксклюзив

20:03 Лазейка в законодательстве — одесский юрист о скрытых нормах мобилизации

06:33 Повестки по почте за миллионы — завысил ли Кабмин стоимость на печать и отправку

25 сентября 2024

18:31 Годовщина обстрела одесского морвокзала — история и интересные факты

06:40 Цены на цветные металлы в конце сентября — сколько в Украине стоит 1 кг меди

24 сентября 2024
Эксклюзив

18:47 Зима близко — будет ли Одесса с теплом в отопительный сезон

Эксклюзив

06:57 Реестр подозрительных карт и новые лимиты с 1 октября — какие ограничения ждут украинцев

06:40 Цены на 1 кг чермета в Украине — сколько стоит металлолом в сентябре

Text

21:04 Нардеп объяснил, как украинцы могут восстановить разрушенное из-за войны жилье

Text

17:50 Планы Путина на Украину и встреча Зеленского с Трампом — эфир Вечір.LIVE

Text

14:56 Атака РФ на Кривой Рог — в РВА допустили, чем могли ударить оккупанты по городу

Text

13:00 Удар по Кривому Рогу и "шахеды" РФ в Румынии — эфир День.LIVE

Text

10:32 Украина готова к жизни без транзита российского газа — детали от эксперта

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа - 80x80

В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа

Text

08:00 Визит Зеленского в США и риски подорожания электроэнергии — эфир Ранок.LIVE

26 сентября 2024
Text
Эксклюзив

22:57 Скандал с Зеленским в США, эфир Остаповець_LIVE

Text

21:23 Камельчук рассказал, на что потратят финансовую помощь от США

Text

20:26 Нардеп сделал новое заявление о выборах в Украине — когда следует ожидать

Text

18:06 Военный объяснил, почему российские КАБы начали долетать до Запорожья

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

24 сентября 2024

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

18 сентября 2024

06:45 Ошибаются 52% водителей — какой автомобиль нарушает правило на круговом перекрестке

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью

14 сентября 2024

16:20 Откупиться будет невозможно — в Украине анонсировали новые правила бронирования от мобилизации