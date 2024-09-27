Мэр Львова Андрей Садовый принял 20 горожан

Андрей Садовый общается с горожанами. Фото: DailyLviv

Городской голова Львова Андрей Садовый выслушал двадцать жителей города, которым не помогли его заместители. После этого он дал поручение провести служебные расследования по действиям руководителя одного из львовских коммунальных предприятий.

Об этом сообщило издание DailyLviv в пятницу, 27 сентября.

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Отмечается, что на личный прием к мэру, который проходил в Ратуше, на этот раз записалось 20 жителей. Горожане обращались к городскому голове с разными вопросами, среди которых — вопросы технического состояния домов и придомовой территории, предоставления жилья, самочинного строительства, деятельности городской библиотеки, реконструкции стадиона, а также жалоба жителей относительно возможных неправомерных действий одного из руководителей ЛКП.

После общения с гражданами Садовый поручил руководителям соответствующих подразделений Львовского городского совета, которые должны помочь в решении озвученных обращений.

Также будут проведены служебные расследования по действиям указанного руководителя ЛКП.

Как записаться на прием к мэру

Запись на личную встречу городского головы осуществляется в ЦНАП на площади Рынок. Городской голова осуществляет прием граждан по тем вопросам, которые не удалось решить его заместителям.

Для записи необходимо:

оформить заявление на имя городского головы с подробным описанием проблемы;

добавить к заявлению предварительные ответы (председателей районных администраций, руководителей управлений, департаментов), исполнительных органов, решения суда, а также соответствующих заместителей городского головы;

остальные вопросы выясняет с жителем администратор ЦНАПа.

Напомним, мэр Львова Андрей Садовый завершает свой визит в Соединенные Штаты Америки. Он отметил, что главными темами была энергетическая и финансовая устойчивость, а также реабилитация.

Ранее во Львове заложили капсулу времени на месте строительства нового медицинского учреждения. Участие в действе принял мэр из немецкого города-побратима Вюрцбурга Кристиан Шухартд совместно с главой Львова Андреем Садовым.