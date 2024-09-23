Андрій Садовий у США зустрівся з владикою Борисом — що відомо

Садовий відвідав українську церкву у Вашингтоні та зробив фото з владикою
Міський голова Львова Андрій Садовий дотримався своєї традиції відвідувати українську церкву кожної неділі, незалежно від місця перебування. Він зустрівся з владикою Борисом у США.
Фотографію з церкви Садовий опублікував на своїй сторінці у Facebook.
Садовий відвідав церкву у Вашингтоні
Мер Львова зазначив, що він завітав до храму Пресвятої Родини у Вашингтоні, де службу провів митрополит Української греко-католицької церкви Борис Ґудзяк.
"Маю традицію. Де б я не був, у якій частині світу, в неділю треба відвідати нашу церкву. Сьогодні владика Борис служив у храмі Пресвятої Родини у Вашингтоні", — написав Садовий.
Нагадаємо, мер Львова Андрій Садовий завершує свій візит до Сполучених Штатів Америки. Він зазначив, що головними темами були енергетична та фінансова стійкість, а також реабілітація.
Раніше у Львові заклали капсулу часу на місці будівництва нового медичного закладу. Участь у дійстві взяв мер з німецького міста-побратима Вюрцбурга Крістіан Шухартд спільно з очільником Львова Андрієм Садовим.
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