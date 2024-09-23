Андрей Садовый в США встретился с владыкой Борисом - что известно

Садовый посетил украинскую церковь в Вашингтоне и сделал фото с владыкой
Мэр Львова Андрей Садовый придерживается своей традиции посещать украинскую церковь каждое воскресенье, независимо от места пребывания. Он встретился с владыкой Борисом в США.
Фотографию из церкви Садовый опубликовал на своей странице в Facebook.
Садовый посетил церковь в Вашингтоне
Мэр Львова отметил, что он посетил храм Пресвятой Семьи в Вашингтоне, где службу провел митрополит Украинской греко-католической церкви Борис Гудзяк.
"Есть традиция. Где бы я ни был, в какой части мира, в воскресенье надо посетить нашу церковь. Сегодня владыка Борис служил в храме Пресвятой Семьи в Вашингтоне", — написал Садовый.
Напомним, мэр Львова Андрей Садовый завершает свой визит в Соединенные Штаты Америки. Он отметил, что главными темами была энергетическая и финансовая устойчивость, а также реабилитация.
Ранее во Львове заложили капсулу времени на месте строительства нового медицинского учреждения. Участие в действе принял мэр из немецкого города-побратима Вюрцбурга Кристиан Шухартд совместно с главой Львова Андреем Садовым.
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