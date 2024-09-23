Андрей Садовый в США встретился с владыкой Борисом - что известно

Городской голова Львова Андрей Садовый. Фото: пресс-служба мэра

Мэр Львова Андрей Садовый придерживается своей традиции посещать украинскую церковь каждое воскресенье, независимо от места пребывания. Он встретился с владыкой Борисом в США.

Фотографию из церкви Садовый опубликовал на своей странице в Facebook.

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Мэр Львова отметил, что он посетил храм Пресвятой Семьи в Вашингтоне, где службу провел митрополит Украинской греко-католической церкви Борис Гудзяк.

"Есть традиция. Где бы я ни был, в какой части мира, в воскресенье надо посетить нашу церковь. Сегодня владыка Борис служил в храме Пресвятой Семьи в Вашингтоне", — написал Садовый.

Андрей Садовый в церкви в Вашингтоне. Фото: Facebook

Напомним, мэр Львова Андрей Садовый завершает свой визит в Соединенные Штаты Америки. Он отметил, что главными темами была энергетическая и финансовая устойчивость, а также реабилитация.

Ранее во Львове заложили капсулу времени на месте строительства нового медицинского учреждения. Участие в действе принял мэр из немецкого города-побратима Вюрцбурга Кристиан Шухартд совместно с главой Львова Андреем Садовым.