Мэр Львова Андрей Садовый устроил в горсовете тренинг по противодействию кибератакам

Тренинг по кибербезопасности во Львовском городском совете. Фото: ЛГС

Во Львовской ратуше учили противодействовать кибератакам. Участников воркшопа на реальных примерах обучали противостоять российским хакерским нападениям.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета в субботу, 28 сентября.

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В рамках форума информационных технологий состоялся воркшоп по кибербезопасности. Участники мероприятия на реальных примерах учились противостоять российским хакерским атакам.

Присутствовавший на мероприятии мэр Львова Андрей Садовый отметил важность противостоять киберугрозам, ведь их может становиться еще больше.

"Мы пережили достаточно серьезную кибератаку в начале этой войны. Фактически нам понадобилось две недели для стабилизации работы. Но, благодаря мудрым специалистам, мы выровняли ситуацию", — рассказал Садовый.

Городской глава отметил, что необходимо инвестировать человеческие и финансовые ресурсы в противодействие угрозе российских кибератак, ведь их будет еще больше.

"Это будет во время войны и это будет после завершения войны. Это будет продолжаться всю нашу жизнь. Поэтому ваша работа чрезвычайно нужна", — подчеркнул Садовый.

Он также добавил, что специалисты по кибербезопасности могут рассчитывать на всестороннюю поддержку со стороны городских властей.

Участники мероприятия рассматривали конкретные российские кибератаки на украинские платформы, и каждый за своим компьютером учился противостоять им.

Во время тренинга отмечалось, что важно иметь разные пароли на разные аккаунты, регулярно их менять, всегда иметь двухфакторную аутентификацию на все аккаунты, быть ответственным пользователем в интернете, проверять информацию в первоисточниках

Важно знать при этом, что самое слабое звено в этом киберпространстве — это человек. И человека очень часто обманывают и взламывают благодаря новым технологиям.

"Всегда нужно быть настороже. Новые технологии появляются постоянно и люди должны уметь ими пользоваться и противодействовать угрозам, чтобы технологии не становились нашими уязвимыми местами, а наоборот, становились нашими преимуществами", — отметил эксперт по кибербезопасности Егор Аушев.

Напомним, мэр Львова Андрей Садовый завершает свой визит в Соединенные Штаты Америки. Он отметил, что главными темами была энергетическая и финансовая устойчивость, а также реабилитация.

Ранее во Львове заложили капсулу времени на месте строительства нового медицинского учреждения. Участие в действе принял мэр из немецкого города-побратима Вюрцбурга Кристиан Шухартд совместно с главой Львова Андреем Садовым.