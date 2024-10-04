У Садового розповіли про ситуацію у Львові через місяць після атаки РФ

Мешканці біля пошкодженого будинку у Львові після обстрілу 4 вересня. Фото: Суспільне Львів

Заступник міського голови Львова Андрій Москаленко повідомив, що кількість жертв російського удару на початку вересня зросла до 8 осіб. Він також зазначив, що влада міста вживає заходів, щоб оперативно допомогти тим людям, які втратили житло.

Про це Москаленко розповів Новини.LIVE у п'ятницю, 4 жовтня.

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Наслідки російського удару по Львову

"Цього тижня ми отримали сумну звістку, тому що загинув восьмий наш львів'янин. Отже, внаслідок комбінованої атаки з боку росіян на початку вересня загинуло 8 осіб, ще четверо перебувають у лікарні", — сказав Москаленко.

Чиновник підкреслив, що російська атака 4 вересня завдала шкоди майже 200 будинкам, деякі з яких не підлягають ремонту.

"В результаті цієї атаки було пошкоджено 189 будинків. 29 з них були серйозно пошкоджені. Ми також отримали висновки, що п'ять із них не підлягають відновленню", — повідомив заступник Садового.

Що робить міська влада

Москаленко додав, що наразі з мешканцями тривають переговори, як їм компенсують втрати — нададуть житло чи заплатять кошти.

"Визнано, що 52 квартири повністю зруйновані. Мешканці цих квартир отримуватимуть щомісячну компенсацію в розмірі 15 тисяч гривень, доки їх будинки не будуть відбудовані", — зазначив чиновник.

Москаленко також зазначив, що ворожим ударом було вибито 3600 вікон, постраждалим внаслідок цих руйнувань також буде виплачена компенсація.

"Найкритичніші питання ми вирішуємо або за рахунок коштів з бюджету, або ж залучаємо спонсорів. Там, де залучено бюджетні кошти, роботи вже виконуються", — зазначив заступник міського голови.

Нагадаємо, вночі 4 вересня російські окупанти завдали ракетних ударів по Львову — сталися загоряння житлових будинків у районі головного вокзалу. Семеро людей внаслідок цієї атаки загинули, 58 зазнали травм.

Як писали Новини.LIVE, внаслідок обстрілу Львова 4 вересня серед загиблих опинилася майже ціла родина. У Львові 5 вересня було оголошено День жалоби.