У Садового рассказали о ситуации во Львове спустя месяц после атаки РФ

Жители возле поврежденного дома во Львове после обстрела 4 сентября. Фото: Суспільне Львов

Заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко сообщил, что количество жертв российского удара в начале сентября возросло до 8 человек. Он также отметил, что власти города принимают меры, чтобы оперативно помочь тем людям, которые потеряли жилье.

Об этом Москаленко рассказал Новини.LIVE в пятницу, 4 октября.

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Последствия российского удара по Львову

"На этой неделе мы получили печальное известие, потому что погиб восьмой наш львовянин. Следовательно, в результате комбинированной атаки со стороны россиян в начале сентября погибли 8 человек, еще четверо находятся в больнице", — сказал Москаленко.

Чиновник подчеркнул, что российская атака 4 сентября нанесла ущерб почти 200 домам, некоторые из которых не подлежат ремонту.

"В результате этой атаки было повреждено 189 домов. 29 из них были серьезно повреждены. Мы также получили выводы, что 5 из них не подлежат восстановлению", — сообщил заместитель Садового.

Что делает городская власть

Москаленко добавил, что сейчас с жителями идут переговоры, как им компенсируют потери — предоставит жилье или заплатят деньги.

"Признано, что 52 квартиры полностью разрушены. Жители этих квартир будут получать ежемесячную компенсацию в размере 15 тысяч гривен, пока их дома не будут отстроены", — отметил чиновник.

Москаленко также отметил, что вражеским ударом было выбито 3600 окон, пострадавшим в результате этих разрушений также будет выплачена компенсация.

"Самые критические вопросы мы решаем либо за счет средств из бюджета, либо привлекаем спонсоров. Там, где привлечены бюджетные средства, работы уже выполняются", — отметил заместитель городского головы.

Напомним, ночью 4 сентября российские оккупанты нанесли ракетные удары по Львову — произошло возгорание жилых домов в районе главного вокзала. Семь человек в результате этой атаки погибли, 58 получили травмы.

Как писали Новини.LIVE, в результате обстрела Львова 4 сентября среди погибших оказалась почти целая семья. Во Львове 5 сентября был объявлен День траура.